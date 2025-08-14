Stellantis: crescita significativa in Polonia a luglio 2025

A luglio di quest’anno, Stellantis ha registrato ottimi risultati sul mercato polacco, registrando un aumento del 26% nelle vendite di autovetture e furgoni con un peso lordo fino a 3,5 tonnellate rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il numero totale di veicoli venduti in questo segmento è aumentato di 988 unità (4.763 contro 3.775 nel 2024), portando la quota di mercato di Stellantis all’8,53%, ovvero 0,66 punti percentuali in più rispetto a luglio 2024 (7,87%).

Le vendite di Stellantis sono aumentate a luglio di quest’anno del 26% e di 988 unità

Una crescita ancora più significativa è stata registrata nel segmento delle autovetture, dove l’aumento delle vendite ha raggiunto il 31%, che si traduce in 863 auto in più rispetto all’anno precedente (3.674 rispetto alle 2.811 di luglio 2024). La quota di mercato di Stellantis nel segmento delle autovetture è stata del 7,31%, con un aumento di 0,79 punti percentuali su base annua (rispetto al 6,52% di luglio 2024).

La crescita delle vendite di Stellantis a luglio di quest’anno rispetto a luglio 2024 è stata trainata dai risultati dei marchi Citroën – 1.132 unità (+79%), Fiat – 905 unità (+66%), Alfa Romeo – 180 unità (+76%) e DS – 45 unità (+36%). Anche il nuovo marchio Leapmotor, offerto sul mercato polacco da febbraio di quest’anno, ha contribuito alla crescita – 188 unità.

Luglio 2025 si è rivelato un anno di svolta anche per l’offerta di veicoli completamente elettrici dei marchi Stellantis. Con oltre 1.000 autovetture e furgoni BEV 100% elettrici venduti, Stellantis rimane leader indiscusso in questo segmento, con una quota di mercato del 25,14%. Ciò rappresenta un aumento di 16,4 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2024, a conferma della solida posizione di Stellantis nella mobilità moderna e sostenibile e della crescente fiducia dei clienti nell’offerta di veicoli elettrici del Gruppo.

Stellantis è leader di mercato in Polonia nel segmento delle autovetture completamente elettriche e dei veicoli commerciali leggeri fino a 3,5 t di peso lordo (BEV) dopo i primi sette mesi del 2025, con 3.492 immatricolazioni e una quota di mercato del 18,28%. Ciò rappresenta un aumento delle vendite di quasi quattro volte rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, quando sono state consegnate ai clienti 900 auto, e un impressionante aumento della quota di mercato di 10,2 punti percentuali (8,12% nel 2024).

Inoltre, dopo i primi sette mesi di quest’anno, Stellantis è leader anche nel segmento delle auto elettriche per passeggeri (BEV), con 3.395 veicoli immatricolati e una quota di mercato del 18,74%. Questi risultati hanno portato a un aumento delle vendite di 2.661 unità, quasi quintuplicato, rispetto allo stesso periodo del 2024, e a un aumento della quota di segmento di 11,45 punti percentuali (7,29% nel 2024). Citroën è leader del marchio Stellantis nelle vendite di auto elettriche per passeggeri (1.102 unità), seguita da Opel (600 unità) e Leapmotor (578 unità).

I singoli modelli elettrici dei marchi Stellantis sono stati i più venduti nei rispettivi segmenti dopo i primi sette mesi di quest’anno. Nel segmento A delle piccole auto elettriche, la Leapmotor T03, lanciata a febbraio di quest’anno, si è classificata al primo posto con 502 unità vendute e una quota del 60,12%. La Citroën ë-C3 ha guidato il segmento B delle auto elettriche urbane con 916 unità vendute e una quota di oltre il 45,06%. Inoltre, questo modello ha guidato anche l’intero segmento B delle auto elettriche (B-CAR, B-SUV e B-MPV) e si è classificata al terzo posto nel mercato complessivo delle auto 100% elettriche.

Wojciech Tomaszkiewicz, CEO di Stellantis Polska, ha dichiarato: “Luglio è il quarto mese consecutivo in cui Stellantis registra una solida crescita sia nel numero di auto vendute che nella quota di mercato. È anche un altro mese che conferma la solida posizione di Stellantis come leader del mercato polacco nel segmento delle auto completamente elettriche. Consideriamo questi risultati come la conferma dell’accoglienza positiva che la nostra offerta ha ricevuto dai clienti. Continueremo a rafforzare la nostra competitività e a consolidare costantemente la posizione di Stellantis nei segmenti chiave del mercato automobilistico polacco”.