Ecco la nuova Lancia Ypsilon su strada

Non c’è da stupirsi più di tanto. Con il susseguirsi dei lavori relativi a spot e immagini di lancio, la nuova Lancia Ypsilon è venuta fuori senza alcun camuffamento avvistata quindi su strada senza alcuna protezione utile a preservarne le linee da occhi indiscreti. Circola infatti già una prima immagine, pare scattata a Milano, dove il costruttore torinese sta girando alcune clip che hanno per protagonista proprio la nuova generazione di Lancia Ypsilon ormai praticamente vicinissima al debutto del prossimo febbraio.

Dopo le primissime immagini senza alcun camuffamento che ritraevano la nuova Lancia Ypsilon con carrozzeria bianca finita in un fiume a Sochaux (Francia), questa prima immagine scattata a Milano dice che il colore scelto per la presentazione è il blu già noto perché visto nelle immagini di teaser; una colorazione che probabilmente si addice maggiormente alla rinnovata citycar di casa Lancia.

L’unica immagine diffusa al momento ci permette di apprezzare la sezione posteriore della nuova Lancia Ypsilon

L’immagine scattata a Milano vede come protagonista la Lancia Ypsilon per ciò che riguarda la sua sezione posteriore. La carrozzeria completamente priva di ogni camuffamento ci permette di apprezzare lo stile del posteriore che appare innanzitutto molto ben proporzionato. Se in precedenza la parentela con le Opel Corsa e Peugeot 208 appariva più stretta, questa prima immagine completa ci permette di apprezzare l’ottimo lavoro posto in essere dal costruttore torinese.

Come sapevamo già, lo stile deriva dal concept di stile Lancia Pu+Ra che farà da base alle Lancia di domani. C’è il richiamo ai fanali circolari che presentano all’interno tre elementi luminosi utili a ricalcare lo stilema della “Y” derivante dalla denominazione del modello. Non manca poi una larga fascia nera a contrasto che unisce i due elementi luminosi di forma circolare e ospita la nuova scritta “Lancia”, anche in questo caso secondo un’impostazione strettamente derivata da quello della Pu+Ra.

L’intera sezione posteriore della nuova Lancia Ypsilon risulta si articolata, ma piacevole e ben realizzata dal punto di vista stilistico; la parte bassa ospita un paraurti squadrato e, ancora più sotto, un piccolo diffusore con incastonata la piccola luce del retronebbia posta al centro. Infine il lunotto, che appare praticamente piatto, risulta essere sormontato da un ampio spoiler.

Inizialmente sarà solo elettrica

L’immagine permette di apprezzare anche parte della fiancata che pare risolta molto semplicemente, con linee pulite a rimarcare anche in questo caso la parentela col concept di riferimento. La zona delle finestrature prosegue fino al lunotto dove una verniciatura nera permette di creare una soluzione continua che dall’anteriore conduce fino al posteriore. Le maniglie delle portiere posteriori vengono inglobate proprio all’interno di questa parte verniciata, dove trova posto pure il nuovo logo Lancia che non vedremo né davanti né dietro.

In definitiva la nuova Lancia Ypsilon appare elegante, ma anche piuttosto aggressiva riuscendo quindi a unire tratti delle caratteristiche delle vetture Lancia noti da sempre. La vettura si baserà sulla piattaforma CMP, la stessa delle sorelle Opel Corsa e Peugeot 208 con le quali dovrebbe condividere le dimensioni, e sarà prodotta a Saragozza in Spagna.

Al debutto sarà disponibile nella Edizione Limitata Cassina, completamente elettrica, in sole 1.906 unità numerate e certificate secondo una numerazione che richiama l’anno di nascita del costruttore. Dovrebbe utilizzare il medesimo propulsore elettrico delle sorelle, con una batteria da 54 kWh.

Successivamente sarà il turno della variante mild hybrid che dovrebbe utilizzare l’unità 1.2 PureTech da 136 cavalli di potenza. Solo nel 2025 arriverà la versione sportiva HF con propulsore elettrico da 240 cavalli di potenza, carreggiate allargate e uno 0-100 km/h praticabile in appena 5,8 secondi.

Foto, ANSA