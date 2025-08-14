Nuova Fiat Sedici: c’è chi immagina così il suo ritorno

Nuova Fiat Sedici è un render del designer e creatore digitale Simolude che su Facebook ha pubblicato una sua personalissima ipotesi realizzata con l’ausilio dell’AI in cui immagina come sarebbe un’erede del mitico modello di Fiat uscito di produzione nel 2014. Ricordiamo che questo modello fu frutto della collaborazione tra Fiat e Suzuki, il cui nome richiama la trazione integrale “4×4” (4×4 = 16). Prodotta negli stabilimenti Suzuki in Ungheria, il modello fu lanciato nel 2005, con design di Giorgetto Giugiaro, e divenne veicolo ufficiale dei XX Giochi olimpici invernali. La Sedici adottava sospensioni anteriori indipendenti e posteriori con ponte torcente, disponibili sia con trazione anteriore che integrale.

Ipotizzato il design di una ipotetica nuova Fiat Sedici

Nel 2008 ricevette un leggero restyling, con nuovi tessuti, dettagli interni aggiornati e la versione a due ruote motrici “4×2”. Nel 2009 arrivò un aggiornamento più completo, con mascherina e paraurti ridisegnati, interni rivisti e nuova gamma motori 1.6 benzina e 2.0 diesel. La produzione terminò nel 2014, lasciando il posto alla Fiat 500X. Adesso con questo render si parla di una nuova Fiat Sedici che ovviamente non è tra le auto in rampa di lancio per quanto riguarda le future novità della gamma di Fiat da qui al 2030. Sono infatti altri i modelli su cui il brand torinese punterà per crescere ancora sul mercato. Ricordiamo che entro 18 mesi sono in arrivo tre nuovi modelli della famiglia panda: Giga Panda, Panda Fastback e Panda Pickup.

Questa nuova Fiat Sedici creata da Simolude si caratterizza per linee moderne e decise, che combinano eleganza urbana e dettagli dal tono robusto. Il frontale presenta luci full LED e una griglia compatta con il logo Fiat a scritta, mentre i paraurti in plastica grezza, i passaruota squadrati e le minigonne rialzate ne enfatizzano il carattere dinamico. Il tetto bicolore conferisce un tocco giovanile, completato da cerchi da 17 o 18 pollici, anche in versione bicolore.

All’interno, la plancia digitale integra uno strumento da 10″ e un infotainment da 12″, con materiali morbidi e inserti colorati ispirati alla Fiat 500. I sedili posteriori sono scorrevoli e abbattibili, ottimizzando lo spazio di carico, mentre il tetto panoramico opzionale offre luminosità e ampiezza visiva. Chissà che un domani Fiat non decida per davvero di riportarla in vita.