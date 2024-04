Targa Florio Historic Regularity Rally: il programma e le informazioni

Si avvicina l’appuntamento con la Targa Florio Historic Regularity Rally 2024, che andrà in scena dal 9 all’11 maggio. L’evento, giunto alla seconda edizione, arricchisce il palinsesto degli eventi celebrativi della mitica corsa madonita, destinata a prendere forma, anche quest’anno, in varie declinazioni. Il fiore all’occhiello della collana sarà la Targa Florio Rally, in programma nello stesso weekend. Poi, ad ottobre, sarà il turno della Targa Florio Classica e del Ferrari Tribute to Targa Florio, che chiuderanno il cerchio.

L’Historic Regularity Rally 2024 sarà la tappa siciliana del Campionato Italiano Rally di Regolarità Auto Storiche. I concorrenti, con le loro vetture classiche e i loro misuratori del tempo, potranno sfidarsi nella pratica della regolarità su alcuni tratti del Grande Circuito delle Madonie. Qui anche la vegetazione profuma di leggenda. In totale andranno in scena 9 prove di media, su un totale di 108 chilometri, distribuiti su due giorni di gara.

Il via alle danze dalla Piazza del Parlamento di Palermo, nel cuore pulsante del capoluogo siciliano. Da qui la trasferta nelle aree interne che furono teatro della mitica corsa ideata da don Vincenzo Florio. La scelta del quartier generale è caduta su Campofelice di Roccella. Per l’evento è prevista anche una ribalta mediatica, con 3 prove al cronometro riprese in diretta televisiva, che saranno irradiate su ACI Sport TV (canale SKY 228 – canale Tivùsat 52).

Lo svolgimento della Targa Florio Historic Regularity Rally 2024 avrà luogo prima della Targa Florio Rally, appuntamento clou del pacchetto, che dà continuità storica alla numerazione della leggendaria sfida isolana, anche se in forma diversa dal Mondiale Marche, che ne ha lanciato l’immagine su scala mondiale. L’articolazione del confronto prevede l’utilizzo di “cambi-media” nel corso della stessa PM.

I partecipanti alla gara di regolarità per auto storiche potranno sfidarsi in due fasce “ritmiche”: quella con velocità media fino a 50 km/h e quella con velocità media fino a 60 km/h. La prima è, probabilmente, la più adatta per gustare il magnifico scenario ambientale delle Madonie; la seconda è forse più in sintonia coi gusti di chi punta a vivere in modo più intenso il confronto col cronometro.

Nessuno spazio per lunghe sessioni di studio a tavolino: le medie imposte e tutto il materiale che serve per sostenere il confronto con i rivali e con lo scenario ambientale saranno svelate a tutti i partecipanti poco prima del proprio orario di partenza. Alla capacità di adattamento e all’intensità del feeling con l’auto storica utilizzata il compito di fare la differenza, nel confronto cronometrato dalla FICR (Federazione Italiana Cronometristi). Il rilevamento dei tempi, nei punti segreti, sarà fatto con il GPS.

Programma Targa Florio Historic Regularity Rally 2024

Giovedì 9 Maggio

15:00 – 19:30 Possibilità di anticipare le verifiche sportive (Acacia Resort – Campofelice di Roccella – PA) e tecniche (parco assistenza Viale delle Nazioni Campofelice di Roccella – PA)

15:30 Ingresso vetture al parco assistenza (Viale delle Nazioni Campofelice di Roccella – PA)

Venerdì 10 Maggio

08:00 – 10:00 Verifiche sportive (Acacia Resort – Campofelice di Roccella – PA) e tecniche (parco assistenza Viale delle Nazioni Campofelice di Roccella – PA)

10:15 Briefing del Direttore di Gara (Sala del Consiglio Comunale – Campofelice di Roccella – PA)

Prima Tappa – 4 PM (per un totale di 38 Km)

13:30 Cerimonia di partenza (Piazza del Parlamento – Palermo)

18:26 Arrivo prima tappa (Campofelice di Roccella – PA)

20:30 Cena di fine tappa per coloro che l’hanno richiesta (Acacia Resort – Campofelice di Roccella – PA)

Sabato 11 Maggio

Seconda Tappa – 5 PM (per un totale di 70 Km)

07:00 Partenza (Campofelice di Roccella – PA)

15:10 Arrivo e cerimonia di premiazione (Campofelice di Roccella – PA)

Fonte | Targa Florio Official