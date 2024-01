Alfa Romeo, Fiat e Lancia: ecco quali saranno le novità più clamorose del 2024 oltre ai debutti dei nuovi modelli

Alfa Romeo, Fiat e Lancia nel 2024 saranno protagoniste sul mercato con il debutto di tre modelli imoortanti. Il primo ad arrivare sarà la nuova Lancia Ypsilon che verrà svelata a febbraio, A seguire ad aprile toccherà al nuovo SUV compatto Alfa Romeo Milano e poi nel mese di luglio sarà la volta della nuova Fiat Panda che tornerà nelle vesti di crossover compatto elettrico dalle linee squadrate.

Oltre ai debutti delle nuove Ypsilon, Milano e Panda il 2024 di Alfa Romeo, Fiat e Lancia potrebbe essere interessante anche per altri motivi

Queste ovviamente saranno le novità più importanti del 2024 per Alfa Romeo, Fiat e Lancia ma nel corso dell’anno le tre case automobilistiche saranno comunque protagoniste anche per altri motivi. Infatti saranno svelate alcune importanti novità che riguarderanno il loro futuro. Per quanto riguarda Lancia arriverà la conferma del ritorno nel mondo dei rally con la Ypsilon. Ve ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi ma nei prossimi mesi arriverà la conferma. Altra novità importante riguarderà la futura ammiraglia Lancia Gamma che potrebbe essere anticipata con qualche teaser.

Per quanto riguarda invece Alfa Romeo oltre al debutto di Milano potrebbero arrivare importanti novità a proposito del futuro di Tonale che potrebbe ricevere una versione completamente elettrica. Sempre nel 2024 potrebbero arrivare le prime immagini della nuova Giulia che debutterà l’anno prossimo. Inoltre potrebbe arrivare la conferma che in futuro arriveranno una nuova Alfetta, una nuova GTV e una nuova Duetto.

Infine per quanto riguarda Fiat oltre al debutto di Panda potrebbero arrivare preziose anticipazioni sulla nuova Fiat Multipla e forse sarà finalmente confermato il suo nome. Inoltre è probabile che scopriremo come la nuova Panda si chiamerà in Sud America e che novità ci saranno nel breve periodo a proposito della gamma di 500. Infine arriverà la conferma che l’attuale Panda continuerà ad essere prodotta ancora per almeno un paio di anni. Insomma per Alfa Romeo, Fiat e Lancia si tratterà indubbiamente di un anno molto interessante.