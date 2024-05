Un’ala montata sul muso, lo straordinario dispositivo brevettato per la Dodge Charger

Come capita spesso, un altro brevetto davvero interessante depositato presso l’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti è stato scoperto da CarBuzz. Si tratta di un dispositivo “R-Wing” potenzialmente installabile sulla Dodge Charger Daytona (nelle versioni EV e PHEV). Ciò che risulta depositato, primariamente per tutelarne la proprietà intellettuale, sarebbe un sistema utile a incorporare flap adattivi per una maggiore deportanza anteriore.

Tale tecnologia si è vista su hypercar come la Pagani Huayra e, più recentemente, su supercar come la Ferrari 12Cilindri, ma mai prima su muscle car. Stellantis ha promesso una versione Banshee più potente della nuova Charger elettrificata, quindi si potrebbe prevedere una produzione di questo dispositivo entro breve. Intanto vediamo di capire come funziona la tecnologia R-Wing.

L’idea di Dodge sfrutta uno o più attuatori all’interno del montante centrale dell’R-Wing che regolano gli angoli di attacco dei flap per assistere nella frenata quando si trova in posizione di alta resistenza. La tecnologia ricorda ciò che gli ingegneri di Zenvo (produttore di supercar danese) stavano cercando di sfruttare con l’ala selvaggia e mobile del TSR-S. Dodge sfrutterebbe l’R-Wing retrattile in larghezza per una deportanza ancora maggiore, e non è l’unico vantaggio. Nelle documentazioni del brevetto si legge anche che “la resistenza e il sollevamento anteriore possono essere ridotti poiché il veicolo non ha più una griglia anteriore superiore incassata”.

Com’è noto, le automobili tradizionali presentano griglie posizionate in modo specifico per ridurre l’alta pressione nel cosiddetto “punto di stallo” sulla parte anteriore di ogni veicolo (dove la resistenza è massima). L’R-Wing presenta una leggera rientranza nel cofano per consentire il passaggio dell’aria: una caratteristica attraente quanto una grande griglia che nasconde un motore mostruoso.

Quando il veicolo si trova su una superficie inclinata, l’R-Wing agisce per dare maggiore stabilità. Quando si frena, è possibile ottenere immediatamente maggiore deportanza anteriore. Ovviamente, tale sistema è azionabile sia grazie a un controller automatico che manualmente su richiesta. Intanto, restano solo sogni e speranze per vedere diventare realtà un sistema simile nel modello Banshee.