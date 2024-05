Alfa Romeo al terzo posto nella classifica dei brand auto più citati dai media

Alfa Romeo vive un momento di grande popolarità grazie alle numerose novità in arrivo e soprattutto grazie al recente lancio del SUV Junior che ha fatto e sta facendo fino ad oggi parlare molto di se nel bene e nel male. Anche grazie a questo la casa automobilistica del Biscione sale fino al terzo posto della classifica che tiene conto delle citazioni da parte della stampa e del web stilata da Volocom per Primaonline.

Alfa Romeo tra i brand auto più citati dalla stampa e sul web

Da segnalare che rispetto alla precedente classifica c’è stato un vero e proprio balzo per lo storico marchio milanese. Infatti Alfa Romeo ha scalato la classifica passando dal quattordicesimo posto al terzo quindi con un salto di ben 11 posizioni. Molto bene anche Maserati che passa dalla posizione 25 alla nove. Fiat invece malgrado le sue 7.313 citazioni perde il primo posto che va a Tesla altra casa automobilistica sulla bocca di tutti qui in Italia ma anche nel mondo per le trovate del suo numero uno Elon Musk oltre che per le polemiche che spesso derivano dalle sue dichiarazioni.

Proprio le polemiche potrebbero aver fatto la differenza in questo salto in classifica di Alfa Romeo. Ci riferiamo al cambio di nome di Alfa Romeo Junior che prima si chiamava Milano ma che poi dopo le parole del Ministro Adolfo Urso, Stellantis ha deciso di cambiare per spegnere sul nascere qualsiasi tipo di polemica politica. Si spera naturalmente che in futuro si parli sempre di più della casa automomobilistica del Biscione per motivi positivi come la crescita del fatturato, l’aumento di utili e il lancio di nuovi modelli.

Nei prossimi anni del resto è previsto l’arrivo di auto importanti come la seconda generazione di Stelvio e Giulia rispettivamente nel 2025 e nel 2026. Queste potrebero anche non essere le uniche novità previste per il brand premium globale del gruppo Stellantis che ha intenzione di lanciare una nuova auto all’anno da qui al 2030.