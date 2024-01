Nuova Fiat Panda: in primavera avremo la prima anticipazione sul futuro crossover

Nuova Fiat Panda è sempre più vicina. L’11 luglio 2024 dovrebbe avvenire la presentazione ufficiale, ma già prima di quella data sicuramente trapeleranno le prime immagini senza veli. Si vocifera che già agli inizi della prossima primavera avremo una piccola anticipazione che ci permetterà di capire come sarà realmente questo modello di cui comunque sappiamo già molte cose.



Una prima anticipazione della nuova Fiat Panda potrebbe arrivare già agli inizi della primavera

Come anticipato dallo stesso numero uno di Fiat, Olivier Francois, la nuova Fiat Panda sarà un crossover di segmento B lungo circa 4 metri che avrà diversi elementi di design in comune con la concept Fiat Centoventi. La piattaforma sarà la Smart Car mentre le batterie saranno LFP. Questo significa che l’auto nella versione elettrica avrà un prezzo decisamente competitivo. Si parla di circa 21 mila euro come prezzo di partenza al netto di incentivi, quindi un prezzo ancora più basso della Citroen E-C3 svelata ad ottobre. Al momento però si tratta di semplici indiscrezioni e dunque si aspettano notizie ufficiali da parte di Fiat che però difficilmente arriveranno prima della presentazione ufficiale del veicolo, che come dicevamo poc’anzi avverrà quasi certamente nel corso del prossimo mese di luglio.

Nuova Fiat Panda sarà realizzata a Kragujevac in Serbia e per almeno un paio di anni convivrà nella gamma della principale casa automobilistica italiana con l’attuale versione che continuerà ad essere prodotta a Pomigliano almeno fino a fine 2026 e che secondo alcune indiscrezioni tutte da confermare potrebbe cambiare nome con l’arrivo della futura generazione, diventando la “Pandina”. Ma la nuova Panda sarà una vettura globale che sarà prodotta anche a Kenitra in Marocco per Nord Africa e Medio Oriente e a Betim in Brasile per tutto il Sud America, dove però potrebbe avere un nome diverso. Si parla di nuova Fiat Argo o nuova Fiat Uno. Anche questo lo scopriremo nel corso dei prossimi mesi.