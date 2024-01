Nuova Lancia Ypsilon: quali sorprese ci possiamo aspettare con il debutto?

Nuova Lancia Ypsilon è una delle novità più importanti tra quelle previste per quanto concerne il 2024 del gruppo Stellantis. La vettura sarà svelata nell’edizione limitata Cassina a Milano nel corso del prossimo mese di febbraio. A breve dovremmo conoscere la data esatta di debutto per questo modello che come sappiamo sarà prodotto su piattaforma CMP in Spagna e sarà la prima auto nella storia di Lancia ad avere in gamma una versione completamente elettrica che avrà molto in comune con la Peugeot e-208.

Lancia ci sorprenderà ancora con il debutto della nuova Lancia Ypsilon a febbraio?

A proposito della nuova Lancia Ypsilon dopo 4 immagini teaser, diverse foto spia emerse etc. ci si chiede se c’è ancora qualcosa che non sappiamo e se ci possiamo aspettare qualche sorpresa. Sicuramente Lancia ha voluto nascondere come sarà la nuova Ypsilon per non rovinare la sorpresa ai suoi fan e siamo sicuri che la casa italiana che Stellantis vuole rilanciare in Europa sarà capace di stupirci in sede di presentazione di questo veicolo che come abbiamo potuto appurare sarà fondamentale per la crescita del marchio che in Europa punta a conquistare nuovi clienti e costruirsi una nicchia di mercato nel segmento premium.

Nuova Lancia Ypsilon riporterà il marchio in Europa e sarà la prima auto di tre novità annunciate da Stellantis per risollerare le sorti del marchio. Il design di questo modello anticipa anche quello delle future Lancia Gamma e Delta che vedremo il prossimo anno. Non resta dunque che aspettare ancora poche settimane per sapere quello che accadrà nel futuro di Lancia marchio importantissimo che Stellantis vuole recuperare completamente e che dunque in futuro regalerà belle sorprese a fan e appassionati che non hanno mai dimenticato la casa automobilistica nonostante negli ultimi 10 anni non sia stata molto attiva e sia sparita dall’Europa Italia a parte.