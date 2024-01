Alfa Romeo Milano: sarà all’altezza della fama del Biscione?

Alfa Romeo Milano sarà la prossima novità prevista per quanto riguarda la gamma della casa automobilistica del Biscione. Il suo debutto è previsto ad aprile a Milano mentre per la sua commercializzazione si parla di metà anno. Questo modello sarà la nuova entry level della gamma del marchio e avrà un ruolo molto importante in quanto molte delle future immatricolazioni del brand dovrebbero arrivare proprio da questo modello che sarà prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia insieme alla Fiat 600 e alla Jeep Avenger.

Alfa Romeo Milano: nonostante le rassicurazioni di Imparato sono in tanti a chiedersi se sarà all’altezza della fama e del DNA del Biscione

Quello che tanti tra gli alfisti e non solo si domandano è se questa auto sarà all’altezza della fama e del DNA di Alfa Romeo. Questo è stato promesso dal numero uno dello storico marchio milanese l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato che ha detto che l’auto sarà assolutamente riconoscibile immediatamente come una Alfa Romeo sia per lo stile che per le prestazioni e il piacere di guida. Imparato ha anche assicurato che Alfa Romeo Milano otterrà il gradimento di chi in passato amava molto Giulietta e MiTo. Diciamo infatti che con questa auto le intenzioni della casa milanese sono proprio quelle di recuperare una parte dei clienti persi con l’addio di Giulietta e MiTo e che con questa auto potrebbero finalmente tornare all’ovile.

Ricordiamo che Alfa Romeo Milano sarà un SUV compatto lungo circa 4,2 metri con uno stile sportivo e un frontale che richiamerà la recente 33 Stradale oltre che la Tonale. La vettura avrà una versione entry level ibrida da circa 27 mila euro e una elettrica al 100 per cento con motore da 156 cavalli e 400 km di autonomia. Si vocifera anche di una seconda versione elettrica che potrebbe arrivare circa un anno dopo con doppio motore, trazione integrale e 240 cavalli di potenza. Non è chiaro al momento se si tratterà di una Quadrifoglio.

Ovviamente come sempre accade in questi casi le rassicurazioni di Imparato non convincono proprio tutti. I fan più puristi di Alfa Romeo dicono che non compreranno questa auto altri invece sembrano più propensi. Ovviamente si il Biscione spera anche di conquistare nuovi clienti puntando con questa auto anche ai giovani e alle donne che fin qui sono rimaste per lo più lontante dalle auto della casa milanese.