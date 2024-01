Citroën chiude il 2023 nel migliore dei modi in Brasile

La fine del 2023 consolida la forza di Citroën in Brasile, con numeri solidi in tutti i segmenti in cui opera e numerosi premi che rafforzano la fiducia di clienti e critica specializzata. Nel corso del periodo, la casa automobilistica francese che fa parte del gruppo Stellantis si è distinta in diverse categorie, oltre a continuare a investire in nuovi prodotti per il territorio, con il consolidamento di un ampio servizio post-vendita e l’arrivo della Nuova C3 Aircross, il B-SUV turbo più conveniente del Paese e l’unico della sua categoria in grado di trasportare fino a sette persone.

Citroën consolida la sua posizione in Brasile nel 2023 grazie agli ottimi risultati della nuova C3

La Nuova C3 chiude il 2023 come una delle cinque B-Hatch nazionali più vendute in Brasile nel canale Retail, concludendo in bellezza un anno in cui ha vinto numerosi premi, tra cui i prestigiosi World Urban Car of the Year e Best Buy fino a R$ 75 mila di Quatro Rodas. Oltre ad essere l’unica berlina con vocazione SUV sul mercato, è diventata anche l’automatica più conveniente in Brasile con l’inedita versione Live Pack 1.6 A/T.

La Nuova C4 Cactus si è aggiudicata il titolo di Best Buy di Quatro Rodas nella categoria SUV Compatti, oltre a ricevere un nuovo look, l’esclusivo sistema multimediale Citroën Connect Touchscreen da 10” con Android Auto wireless e Apple Carplay e l’inedita Noir Limited Edition con Motore THP fino a 173 CV. E la soluzione più intelligente per piccoli e grandi imprenditori, il Jumpy ha brillato anche nel 2023, risultando il terzo furgone più venduto in Brasile nel suo segmento.

“Questi risultati consolidano la strategia di Citroën in Brasile, con investimenti in prodotti intelligenti e accessibili che garantiscono ciò che il consumatore cerca, come testimoniano anche i diversi premi vinti nel periodo. Senza dubbio, il 2024 inizia con il piede giusto ed è ancora più promettente per il marchio e i suoi clienti nella regione”, afferma Herlander Zola, Vicepresidente senior delle operazioni commerciali di Stellantis Brasile e dei veicoli commerciali leggeri (LCV) per il Sud America.