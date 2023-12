Citroën C4 Cactus vince il titolo di SUV compatto più amato in Brasile 

Citroën C4 Cactus si è classificata al primo posto nella categoria “SUV compatti” del premio Os Eleitos, promosso dalla rivista Quatro Rodas. Il riconoscimento si basa su un sondaggio che considera il livello di soddisfazione del cliente con i suoi modelli e valuta 23 attributi, suddivisi in voci come costi, fiducia nel marchio, guidabilità, tra gli altri.

Secondo i criteri di selezione, la Citroën C4 Cactus fa delle prestazioni uno dei suoi principali punti di forza, con una potenza del motore THP che arriva fino a 173 CV. Con esso, il SUV accelera da 0 a 100 km/h in soli 7,7 secondi e raggiunge una velocità massima di 212 km/h, oltre a tutta la sicurezza del controllo di stabilità e trazione, sei airbag e un sistema di frenata autonoma di emergenza.

Nella sua linea 2024, Citroën C4 Cactus è arrivata con ancora più connettività, comfort e versatilità. Il suo abitacolo moderno è dotato dell’apprezzato sistema multimediale Citroën Connect Touchscreen da 10 pollici con Android Auto wireless e Apple CarPlay e tre nuove porte USB con un esclusivo organizer per cavi.

Per chi cerca ancora più stile, c’è l’opzione dell’inedita Noir Limited Edition, che presenta tutti gli articoli offerti nella versione Shine Pack, ma all’esterno presenta adesivi esclusivi, oltre a modanature laterali, modanature fendinebbia e Ruote trasversali da 17 pollici verniciate di nero lucido.

E , naturalmente, un veicolo così versatile ha in mente anche gli animali domestici. Il Citroën Pet Kit è composto da un coprisedile in neoprene, che garantisce comfort all’animale e protezione al sedile, e dalla cintura di sicurezza, elemento essenziale nella normativa stradale per il trasporto di animali domestici. A coronamento di tante novità e accessibilità, la campagna pubblicitaria di C4 Cactus, con il concept “Per tutti i tipi di famiglie”, ha tenuto conto dei diversi profili delle famiglie odierne, dell’ottima abitabilità interna del SUV Citroën C4 Cactus e della passione nazionale per gli animali domestici.

Condotta dal 2001, l’indagine comprende le 50 auto più vendute in Brasile nell’ultimo anno ed è aperta alle auto prodotte negli ultimi cinque anni. Al questionario deve rispondere il proprietario dell’auto, che dimostra la proprietà del veicolo tramite Renavam. In questo modo si garantisce che ogni persona risponderà al sondaggio una sola volta e che sia effettivamente il proprietario del veicolo valutato.