Nuova Citroën C3 Aircross: debutto a marzo 2024?

Nuova Citroën C3 Aircross è una delle prossime novità del gruppo Stellantis. Il suo debutto nelle concessionarie è previsto all’inizio del 2025. Questo SUV compatto della casa francese sarà costruito sulla nuova piattaforma Smart Car di Stellantis, la stessa impiegata per la city car C3, progettata in collaborazione con Tata Motors per veicoli resistenti e pratici, principalmente destinati ai mercati emergenti. Alcuni mesi fa, Citroën ha lanciato una C3 Aircross in India e Sud America. Questo, insieme alle recenti foto spia circolate, offre un’idea di ciò che possiamo aspettarci per il modello europeo.

Nuova Citroën C3 Aircross: ecco tutto quello che sappiamo sul futuro modello che debutterà nel 2024

La versione europea della nuova Citroën C3 Aircross sarà più sofisticata in termini di esperienza di guida e dotata di sistemi di sicurezza più avanzati rispetto al modello progettato per i mercati emergenti. In confronto alla generazione precedente, la nuova versione sarà più grande, seppur rimanendo sotto i 440 centimetri di lunghezza. Questo ampliamento consentirà alla vettura di ospitare una terza fila di sedili, rendendola potenzialmente in grado di trasportare 7 passeggeri. Il design, illustrato nello schema in alto, si ispirerà a quello della nuova C3, presentata alcuni mesi fa e prevista per il lancio a marzo del 2024. Questo stile riprenderà la firma luminosa composta da tre strisce di LED, due sottili orizzontali e una verticale più spessa.

In termini di motorizzazioni, è probabile che la nuova Citroën C3 Aircross adotti motori simili a quelli presenti in altre crossover di Stellantis e alla stessa Citroen e-C3. La versione base potrebbe essere equipaggiata con un motore 3 cilindri 1.2 turbo benzina da 101 CV, probabilmente disponibile solo nella versione ibrida con cambio robotizzato. È probabile anche l’introduzione di una variante completamente elettrica, con un motore da 113 CV alimentato da una batteria da 44 kWh, simile a quella presente nella versione più compatta. I prezzi iniziali dovrebbero partire da circa 25.000 euro.

Ricordiamo che questa auto dovrebbe avere molte cose in comune con la nuova Fiat Multipla il cui debutto è previsto nel 2025. Vedremo dunque a proposito di questo atteso modello quali altre novità emergeranno nel corso delle prossime settimane.