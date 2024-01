Jeep Avenger riceve due nuovi premi da Company Car and Van e AutoEV

Jeep Avenger completamente elettrica è stata nominata “Piccola auto elettrica dell’anno” ai Company Car and Van Awards 2024 insieme a “Best Urban EV” del 2023 da AutoEV. Selezionato da alcuni dei giornalisti automobilistici più informati ed esperti dei due titoli, l’Avenger è stato elogiato per la sua idoneità alla guida urbana, allo stile moderno e alla dinamica su strada.

Jeep Avenger continua a vincere premi: altri due riconoscimenti per il piccolo SUV elettrico arrivano dal Regno Unito

Andrew Walker, redattore di Company Car and Van, ha dichiarato: “La Jeep Avenger aggiunge un po’ di brillantezza al settore delle piccole auto elettriche e si aggiudica il premio Small Electric Car of the Year. Il suo aspetto carino lo distingue da tutto il resto della classe, mentre gli interni ordinati sono ben strutturati. È dotato della più recente batteria Stellantis da 54 kWh, il che significa un’autonomia decente di 249 miglia. Troverai accattivante anche il suo comportamento su strada e ti divertirai sicuramente alla guida di questo piccolo fuoristrada elettrico, su strada.

Bryan McMorran, direttore editoriale di AutoEV, ha dichiarato: “L’Avenger rappresenta una vera comprensione del SUV elettrico per l’ambiente urbano, rendendolo l’auto delle dimensioni giuste per il mercato a cui è destinato. Ciò dimostra anche che un produttore storico come Jeep può abbracciare il futuro dell’elettrificazione pur rimanendo fedele alla propria significativa eredità”.

Kris Cholmondeley, amministratore delegato di Jeep UK, ha commentato: “La nuova Jeep Avenger completamente elettrica segna un nuovo capitolo epocale per il marchio. È chiaro che la formula del SUV compatto del modello ha avuto una forte risonanza tra il pubblico fin dall’inizio della sua vita, e non vediamo l’ora che i clienti sperimentino la prossima generazione di SUV Jeep completamente elettrificati”.

L’ultima coppia di premi amplia la collezione di titoli del settore conferiti al SUV di Jeep, tra cui Auto europea dell’anno 2023 (ECOTY) e Miglior SUV per famiglie (WWCOTY). La Jeep Avenger è un SUV compatto nel segmento dei B-SUV in rapida crescita, il secondo segmento europeo in termini di volume. Progettato e costruito come un veicolo Jeep fin dal primo giorno, il modello combina il DNA Jeep in un SUV compatto con una miscela unica di capacità, stile, funzionalità e tecnologia.