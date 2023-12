Jeep Avenger ‘Urban Electric Car of the Year’ 2024

Jeep Avenger è stata nominata “Auto elettrica urbana dell’anno” agli Electrifying.com Awards 2024. I veicoli elettrici vincitori sono stati selezionati per i loro eccezionali risultati e innovazioni nel settore della mobilità. Scelto da una giuria composta da alcuni dei giornalisti di auto elettriche più esperti del settore, l’Avenger ha superato la concorrenza ed è stato elogiato per le sue dimensioni ideali per l’ambiente urbano, insieme al suo propulsore elettrico altamente efficiente.

Jeep Avenger elogiato da giudici esperti per la sua efficienza, stile e dimensioni

Fondatrice e CEO di Electrifying.com, Ginny Buckley, ha dichiarato: “La Jeep Avenger è una boccata d’aria fresca e adoriamo il modo in cui Jeep si è reinventata per l’era elettrica. Lo stile è inconfondibilmente Jeep, ma ha le stesse dimensioni di una supermini, rendendola perfettamente a suo agio in un ambiente urbano. È un pacchetto divertente che piacerà agli acquirenti di tutte le età, e ha un punteggio elevato in termini di efficienza della batteria, offrendo ai potenziali proprietari la massima tranquillità quando si tratta di quanto lontano possono viaggiare.”

Kris Cholmondeley, amministratore delegato di Jeep UK, ha commentato: “Jeep è entusiasta del continuo riconoscimento da parte del settore dell’Avenger completamente elettrico, a testimonianza della posizione del SUV compatto in prima linea nell’offerta del marchio sul mercato europeo. L’Avenger rappresenta un significativo passo avanti verso la prossima generazione di SUV Jeep completamente elettrificati”. Quest’ultimo premio assegnato da Electrifying.com si aggiunge a una serie di riconoscimenti già ottenuti dall’Avenger, tra cui Auto europea dell’anno 2023 (ECOTY) e Miglior SUV per famiglie (WWCOTY).

La Jeep Avenger è un SUV compatto nel segmento dei B-SUV in rapida crescita, il secondo segmento europeo in termini di volume. Progettata e realizzata come una Jeep fin dal primo giorno, la Avenger unisce il DNA Jeep in un SUV compatto con una miscela unica di capacità, stile, funzionalità e tecnologia. Con un’autonomia elettrica fino a 249 miglia nel ciclo WLTP combinato, il propulsore elettrico combina un nuovo motore elettrico da 400 volt con 156 CV e 260 Nm di coppia con un nuovo pacco batterie da 54 kWh.

Il lancio della Jeep Avenger in Europa segna l’inizio della prossima fase del percorso di elettrificazione del marchio, con il lancio di quattro modelli completamente elettrici entro il 2025. Entro il 2030, tutti i nuovi veicoli Jeep venduti in Europa saranno completamente elettrici.