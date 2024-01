Jeep: la gamma di SUV 4xe è la più venduta in Italia tra i PHEV

Secondo l’analisi di Dataforce, nell’ultimo anno, Jeep ha confermato il suo successo, soprattutto grazie alla tecnologia 4xe. Il marchio ha mantenuto la sua posizione di leadership nel mercato italiano delle auto ibride plug-in, raggiungendo una quota del 15,7 per cento su tutti i modelli PHEV, come già visto nel 2021 e nel 2022. Questo risultato è da attribuire principalmente ai SUV “made in Italy” Compass 4xe e Renegade 4xe, che sono diventati i modelli ricaricabili più venduti nei rispettivi segmenti in Italia. Anche il Wrangler, simbolo del marchio, e il Grand Cherokee 4xe, la quinta generazione del SUV più premiato, sono stati determinanti per questo successo, essendo presentati per la prima volta in versione Plug-In Hybrid. In particolare, la Jeep Compass si conferma come il modello numero uno assoluto nel mercato delle auto PHEV e si distingue nel segmento C-SUV indipendentemente dal tipo di alimentazione.

Jeep: leader del mercato dei PHEV in Italia con la sua gamma 4xe

Le performance eccezionali di Jeep Avenger, Renegade e Compass hanno segnato un notevole successo nell’anno appena concluso. Avenger si è confermato come il B-SUV completamente elettrico più venduto sia nel mese di dicembre che nel corso del 2023 nel suo complesso. Jeep Renegade, con la sua offerta 4xe, ha raggiunto la vetta tra i veicoli Plug-In Hybrid nel segmento B-SUV. Jeep Compass ha mantenuto il suo primato nel mercato dei veicoli Plug-In Hybrid ed è stata la vettura numero uno assoluta nel 2023 tra tutti i SUV del segmento C, indipendentemente dalla fonte di alimentazione.

Jeep si impegna a seguire la sua missione di “Zero Emission Freedom” esplorando nuove direzioni per anticipare le richieste dei consumatori e adattarsi alla mobilità del futuro. Il marchio sta attivamente lavorando su una nuova generazione di veicoli completamente elettrici come parte di un impegno sostenibile. L’obiettivo è diventare il principale brand mondiale per SUV elettrificati. Nel corso del 2024, il mercato statunitense vedrà l’introduzione di due nuovi modelli Jeep. La Wagoneer S, caratterizzata da un design elegante e sofisticato, e la Recon, orientata verso un’anima più sportiva e che incarna l’essenza autentica dell’off-road Jeep. Entrambi i modelli saranno completamente elettrici al 100% e si prevede che arriveranno in Europa nel 2025.

La Jeep Avenger e-Hybrid è stata presentata come l’ingresso nel mondo dell’elettrificazione Jeep. Recentemente sono stati avviati gli ordini per questa versione, caratterizzata da prestazioni garantite da un motore a combustione da 1,2 litri a 3 cilindri, una batteria agli ioni di litio da 48 volt e un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. Il focus della progettazione è sull’ottimizzazione dell’efficienza dei consumi, con una riduzione delle emissioni di CO2 del 15% rispetto ai motori convenzionali con cambio automatico.

Novella Varzi, Country Manager di Jeep Italia, ha espresso soddisfazione per l’anno trascorso, descrivendolo come intenso e gratificante per il marchio. Jeep è riuscita a raggiungere un’importante quota di mercato, posizionandosi all’ottavo posto nella classifica nazionale assoluta. Varzi ha sottolineato la ricchezza della gamma di prodotti, evidenziando il successo ottenuto soprattutto all’inizio del 2023, prima del lancio di Avenger.

Questo successo è stato supportato da Renegade e Compass, che hanno portato soddisfazioni significative: Compass ha mantenuto il primo posto nella classifica dei C-SUV, dimostrando l’apprezzamento dei clienti per questo modello, mentre Renegade è cresciuta, indicando che l’introduzione di Avenger non ha sottratto quote di mercato al leader tra i B-SUV Plug-In.

Guardando al 2024, Varzi ha indicato l’impegno nel costruire un nuovo anno di successo, puntando sull’intero anno commerciale di Avenger, sull’introduzione della versione e-Hybrid e sulle novità previste per Compass e Renegade.