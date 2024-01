Corsa è la supermini più venduta nel Regno Unito per il terzo anno consecutivo, secondo i dati di immatricolazione delle nuove auto del 2023 pubblicati oggi dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT). Con 40.816 unità vendute, la vettura della casa tedesca non solo si è rivelata la supermini più popolare sul mercato nel 2023, ma è stata anche la terza auto più venduta in assoluto nel Paese. Ha superato del 55,5% il secondo modello più venduto nel segmento delle supermini (14.568 vetture).

Corsa ha superato di oltre il 55% il secondo modello più venduto del segmento

Anche la gamma elettrica di Vauxhall si è rivelata apprezzata dagli acquirenti, poiché la Corsa Electric è diventata la piccola auto elettrica più venduta nel Regno Unito con 3.052 unità vendute. Il Mokka Electric è stato anche il modello B-SUV elettrico più venduto nel 2023, con 6.962 unità vendute.

Nelle vendite complessive di automobili, Vauxhall si è classificata al 7° posto nel 2023 con 100.417 – 19,9% (16.726) in più rispetto al 2022 in un mercato in crescita del 17,9%. Ciò corrisponde ad una quota di mercato del 5,28%, in aumento di 0,07 punti percentuali rispetto al 2022.

James Taylor, amministratore delegato di Vauxhall, ha dichiarato: “La Vauxhall Corsa continua a dimostrarsi popolare tra gli automobilisti britannici, mentre la Corsa Electric e la Mokka Electric sono rispettivamente la supermini elettrica e il B-SUV elettrico più venduti nel Regno Unito. Vauxhall è all’avanguardia nell’elettrificazione: offriamo già sei autovetture completamente elettriche ed entro la fine di quest’anno avremo una versione elettrica di ogni auto e furgone della nostra gamma. Ci impegniamo a garantire che i veicoli elettrici siano accessibili a tutti attraverso la nostra iniziativa Electric Streets of Britain per far progredire l’infrastruttura di ricarica su strada del Regno Unito”.

La Nuova Corsa presenta il caratteristico frontale Vizor di Vauxhall e interni migliorati con un nuovo touchscreen da 10 pollici, mentre la tecnologia di illuminazione IntelliLux LED® Pixel Matrix leader della categoria di Vauxhall è disponibile sui modelli Ultimate. I clienti possono scegliere tra una gamma di efficienti motori a benzina, mentre la Nuova Corsa Electric è disponibile con due propulsori elettrici inclusa una nuova batteria da 51 kWh che offre un’autonomia fino a 246 miglia (WLTP). I prezzi per la Nuova Corsa partono da £ 19.625.