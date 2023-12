Corsa è la supermini più venduta nel Regno Unito a novembre e da inizio anno

La supermini Corsa ha continuato la sua forte performance di vendite nel Regno Unito a novembre, raggiungendo la vetta delle classifiche in due segmenti secondo gli ultimi dati sulle immatricolazioni di nuove auto pubblicati oggi dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

Corsa è la seconda auto più venduta nel Regno Unito in assoluto nel mese di novembre e la terza auto più venduta da inizio anno

La Corsa è stata la supermini più venduta a novembre e da inizio anno, mentre è stata anche la seconda auto più venduta in assoluto nel Regno Unito a novembre. Finora nel 2023 è al terzo posto nelle classifiche di vendita complessive con 37.826 unità vendute. La Corsa Electric rimane la supermini elettrica più venduta, con 3.016 unità vendute da inizio anno. Mokka Electric è anche in cima alle classifiche dei SUV elettrici piccoli per il 2023 con 6.854 immatricolati.

La quota di mercato delle autovetture di Vauxhall nel mese di novembre è aumentata di 1,26 punti percentuali rispetto allo scorso anno, raggiungendo il 5,88 per cento. Ciò rappresenta 9.204 immatricolazioni di auto nel mese e 94.423 da inizio anno.

James Taylor, amministratore delegato del marchio Vauxhall, ha dichiarato: “Con l’arrivo della Nuova Corsa, Vauxhall continua a essere all’avanguardia nel segmento delle supermini, mentre la continua popolarità della Corsa Electric e della Mokka Electric dimostra che Vauxhall è il marchio di cui le persone si fidano per fare il passaggio all’elettrico”. Ci impegniamo a garantire che i veicoli elettrici siano accessibili a tutti e stiamo agendo attraverso la nostra iniziativa Electric Streets of Britain per far progredire l’infrastruttura di ricarica su strada del Regno Unito”. Insomma per il gruppo Stellantis ancora una buona notizia dal Regno Unito che quest’anno è stato abbastanza generoso con il gruppo automobilistico nato dalla fusione di FCA e PSA Groupe e guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares.