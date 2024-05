Nuova Opel Frontera festeggerà l’anteprima mondiale a Istanbul

La nuova Opel Frontera è pronta per la sua prima apparizione pubblica: appena un mese dopo che Opel ha mostrato le prime foto della nuova arrivata, la vettura della casa tedesca completamente rinnovata, celebra la sua tanto attesa anteprima mondiale nella metropoli turca di Istanbul. Il CEO di Opel Florian Huettl presenterà domani, martedì 14 maggio, l’ultima aggiunta al portafoglio del marchio tedesco ai rappresentanti dei media internazionali.

A Istanbul prima apparizione in pubblico per la nuova Opel Frontera

“Non vediamo l’ora che arrivi la prima mondiale del nostro nuovo arrivato. Con la nuova Opel Frontera e la nuova Grandland, presentata di recente a Eisenach, stiamo diventando un marchio completamente elettrico in grado di offrire ai propri clienti almeno un modello elettrico a batteria in ogni serie. La première della Frontera rappresenta un’altra pietra miliare nel nostro percorso verso una mobilità individuale sostenibile”, afferma Florian Huettl, CEO di Opel. La casa automobilistica tedesca pubblicherà un video della première mondiale di Istanbul sul sito dei media nel pomeriggio del 14 maggio.

Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito della nuova Opel Frontera che come sappiamo prenderà il posto della Opel Crossland nella gamma del brand tedesco del gruppo Stellantis riportando sul mercato un nome mitico che mancava dagli anni ’90 nella gamma della casa automobilistica. Opel ha già fatto sapere che punta ad avere un ruolo di primo piano in Stellantis nei prossimi anni confermandosi come leader tecnologico del gruppo automobilistico nato ad inizio 2021 dopo la fusione di PSA groupe e Fiat Chrysler.