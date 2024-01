Peugeot è stato il marchio più venduto in Portogallo nel 2023 

In un anno di trasformazione accelerata del settore automobilistico, Peugeot è stata nel 2023, e per il terzo anno consecutivo, la marca leader nelle vendite di auto nuove in Portogallo. Secondo i dati ACAP, la casa del Leone ha chiuso il 2023 con 25.815 unità vendute (Veicoli passeggeri + Veicoli commerciali leggeri) e una quota dell’11,3%. Con questo risultato, il marchio di Stellantis è salita di 5.877 vetture fino al 2° marchio della classifica.

Per il terzo anno consecutivo, Peugeot è al vertice delle vendite nel mercato automobilistico portoghese

A conferma della sua leadership sul mercato totale, Peugeot è stato anche il marchio numero 1 delle vendite nel mercato dei Veicoli Passeggeri (VP) con 20.698 unità vendute e una quota del 10,4% e il marchio leader nel mercato dei Veicoli Commerciali Leggeri con 5.117 unità e una quota del 10,4%.

Con 6.760 unità vendute, la 2008 è tornata ad essere l’auto preferita dai portoghesi anche nel 2023. Oltre ad essere naturalmente leader nel segmento B, è stato anche il SUV più venduto nel Paese. Oltre a presentare il n. 1 delle vendite in Portogallo, il leone si è distinta anche per la sua leadership in altri modelli e in diverse categorie e segmenti. La 308 SW si è affermata come il Van più venduto in Portogallo, con 2.187 unità e una quota di oltre il 22,5% tra i Van del segmento Medio. Un altro ambito in cui Peugeot mantiene la leadership è l’offerta dei SUV, con le sue proposte – 2008 / 3008 / 5008 – che raggiungono complessivamente 10.016 unità vendute per una quota nel mercato dei SUV di circa il 10,8%.

Anche nel mercato dei veicoli commerciali leggeri – di cui Peugeot è stato leader nel 2023, con 5.117 unità e una quota del 17,9% – il Partner, prodotto con il sigillo “Made in Mangualde”, è stato il furgone più venduto in Portogallo con 4.433 unità, che equivale ad una quota superiore al 15,5% dell’intero mercato dei veicoli commerciali leggeri.

Fortemente orientata all’elettrificazione e con una gamma completamente elettrificata che continua ad evolversi con nuovi motori elettrici in ​​tutti i segmenti di mercato, Peugeot dimostra la sua posizione di riferimento come marchio leader nell’elettrificazione tra i generalisti. Quest’anno il brand si rafforza e amplia la scelta dei clienti con nuove soluzioni: 100% elettrici di nuova generazione e “mild-hybrid” avanzati.

Nel 2023, Peugeot è stato il primo marchio generalista nella classifica nazionale portoghese delle vendite di veicoli 100% elettrici, sia nel mercato Passeggeri che in quello dei veicoli Commerciali Leggeri ed in entrambi. Il brand ha venduto 3.174 auto 100% elettriche a batteria dei modelli e-208, e-2008, e-308/e-308 SW, e-Rifter, e-Traveller, e-Partner, e-Expert ed e-Boxer e ha ottenuto una quota di mercato pari all’8,2%.

Oltre ad una gamma di Veicoli Commerciali Leggeri completamente elettrificati che godono di una grande reputazione tra aziende e professionisti, è da sottolineare anche la leadership indiscussa di Peugeot nel mercato dei veicoli commerciali leggeri 100% elettrici, con una quota del 28,6% e un volume di 702 veicoli.

In termini di PHEV – ibridi plug-in – Peugeot è stato leader anche tra i marchi generalisti, con 2.282 veicoli venduti (quota 8,4%) delle gamme 308 e 308 SW Plug-In Hybrid, 408 Plug-In Hybrid, 3008 Plug-In Ibrido, 508 e 508 SW ibrido plug-in e 508 PSE.

Grazie alla sua capacità di adattamento e alla qualità dei suoi prodotti, Peugeot chiude il 2023 come prima marca generalista sul mercato portoghese dei veicoli elettrici a basse emissioni (BEV+PHEV) con un volume di 5.456 vendite e una quota dell’8,3%.

João Mendes, Direttore di Peugeot Portogallo e Spagna ha affermato in proposito: È con grande orgoglio che registriamo l’elezione della nostra azienda come marchio preferito dei portoghesi per il 3° anno consecutivo, grazie ad un’offerta completa nei veicoli passeggeri e nei veicoli commerciali leggeri, che ci ha permesso di chiudere il 2023 al top delle tabelle di vendita in entrambi i mercati. Il marchio Peugeot è pronto per il futuro”.