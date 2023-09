Peugeot 308 2025: come cambierà con il restyling

Peugeot sta lavorando al restyling della sua berlina compatta 308, lanciata nel 2021. Il modello, che si basa sulla piattaforma EMP2 del gruppo Stellantis, riceverà alcuni aggiornamenti estetici e tecnologici, ispirati alla concept car Inception presentata all’inizio del 2023. Peugeot 308 2025 potrebbe anche introdurre una versione elettrica più potente. Il sito Auto-moto.com ha realizzato dei render di come potrebbe essere la nuova Peugeot 308.

Ecco come cambierà con il restyling Peugeot 308 2025

Il frontale della Peugeot 308 2025 avrà un nuovo frontale leggermente modificato rispetto al modello attuale. I fari avranno una nuova grafica a LED. Il paraurti sarà più aggressivo e avrà delle ampie prese d’aria ai lati. La vista laterale non sembra variare molto rispetto al modello attuale, se non per i nuovi cerchi in lega dal disegno diverso. La parte posteriore presenta dei nuovi fari a LED, più stretti e lunghi. Il portellone ha una forma trapezoidale e ospita il logo Peugeot al centro. L’interno non è stato mostrato dal sito, ma si presume che avrà alcuni aggiornamenti a livello di materiali, finiture e dotazioni. La plancia dovrebbe mantenere lo schermo touch attuale. Qualche piccolo aggiornamento potrebbe riguardare anche la gamma dei motori.

Si dice inoltre che la Peugeot 308 2025 potrebbe avere anche una versione elettrica più potente, che sfrutterebbe la tecnologia della Jeep Avenger, il piccolo SUV americano che sarà il primo del gruppo ad aggiungere un motore elettrico all’asse posteriore per trasformarsi in un avventuriero. Secondo i colleghi de L’Argus, ai 156 CV dell’Avenger originale si aggiungeranno poco meno di 100 CV, per un totale di circa 240 CV. Questo livello di potenza potrebbe essere vantaggioso per la Peugeot e-308 se i suoi creatori dovessero applicare questa soluzione tecnica alla piattaforma EMP2.

La presentazione ufficiale della Peugeot 308 restyling è prevista per il 2025. Il modello della casa del Leone sarà prodotto nello stabilimento francese di Mulhouse e sarà destinato principalmente al mercato europeo. Il prezzo di questa auto dopo il suo aggiornamento dovrebbe essere simile a quello del modello attuale. Vedremo dunque a proposito della famosa berlina della casa francese di Stellantis quali aggiornamenti arriveranno nel corso delle prossime settimane.