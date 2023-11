Jeep Grand Cherokee 4xe sarà presente alla Torino City Marathon

Inizia il conto alla rovescia per uno degli eventi più attesi dai runners a livello internazionale: la Torino City Marathon è ormai alle porte, sponsorizzata da Jeep. Domani, domenica 5 novembre 2023, oltre 5000 atleti prenderanno il via in Piazza Castello, il cuore pulsante di Torino, testimone della partenza e dell’arrivo di un tracciato che si annuncia emozionante.

Gli sportivi avranno l’opportunità di misurarsi in tre distanze: la maratona, la mezza maratona (introdotta quest’anno) e la Torino City Run di 7 km, un percorso aperto anche ai camminatori che si vogliono immergere nell’atmosfera unica della competizione.

Jeep Grand Cherokee 4xe: il SUV ibrido plug-in parteciperà alla maratona di Torino

L’innovativa Jeep Grand Cherokee 4xe ibrida plug-in, simbolo di performance e sostenibilità, sarà protagonista della corsa. Emblematico del binomio tra sportività e rispetto dell’ambiente, il SUV rappresenta la filosofia del brand americano, in perfetta armonia con i valori di resistenza e libertà cari ai maratoneti.

Le strade della maratona si snoderanno vicino al Design Studio Jeep Europe, culla della creatività dove è stata ideata la Jeep Avenger, il primo SUV completamente elettrico della casa automobilistica americana progettato fuori dagli Stati Uniti.

E non è un caso che la casa automobilistica scelga di associare il suo nome all’evento: Torino, il cuore della produzione di Stellantis, riflette l’impegno del brand verso uno sviluppo sostenibile, sottolineato dall’ampia offerta di SUV 4xe leader nel mercato italiano.

Novella Varzi, Country Manager di Jeep Italia, ha sottolineato con orgoglio l’impegno del marchio: “La nostra presenza come Major Sponsor dimostra la sinergia con il mondo delle competizioni endurance. I nostri veicoli incarnano resilienza e sicurezza da oltre 80 anni, valori che risuonano con la determinazione dei runners”.

La partnership, inoltre, è un veicolo di supporto alla Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro: per ogni iscrizione alla Torino City Run, saranno devoluti 5 euro alla fondazione, unendo sport e beneficenza.

I top runner in gara

Tra i top runner, l’attenzione è focalizzata sulle prestazioni di Joel Kipkenei Melly, keniano del team Run2gether, e dai suoi competitor, tra cui spiccano l’italiano Cesare Maestri e l’etiope Sendeku Alelgn Amogne.

Per la categoria femminile, la campionessa Dorine Jerop Murkomen cercherà di battere il proprio record mentre Etsegenet Belete Ezhiw mira a un nuovo personale dopo il tempo stabilito a Roma nel 2023.

La sfida sarà accesa anche nella Torino City Half Marathon, con Ayyoub El Bir e Simone Peyracchia tra i favoriti, pronti a dar vita a una competizione di alto livello.

L’evento, dunque, si configura come un crocevia di eccellenze: dall’atletica all’automotive, dallo spirito di squadra alla responsabilità sociale, con Jeep al centro di questo incontro tra performance, passione e innovazione.