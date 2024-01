Opel: ecco tutte le novità che vedremo nel corso del 2024

Opel nel 2024 sarà una delle protagoniste principali tra i marchi che fanno parte del gruppo Stellantis con una serie di novità molto importanti. La casa automobilistica tedesca infatti svelerà le nuove generazioni di due modelli molto importanti e che sono destinati ad avere un ruolo di primo piano ancora per molto tempo all’interno della sua gamma. Ci riferiamo naturalmente alle future Crossland e Grandland. Queste ovviamente non saranno le uniche novità anche se ovviamente saranno le più importanti. E’ previsto infatti anche il facelift di un modello importante come Corsa e ovviamente non possiamo nemmeno escludere ulteriori sorprese che non mancano mai quando si parla di brand del gruppo Stellantis.

Ecco le principali novità di Opel per il 2024

Per quanto riguarda la nuova Opel Grandland, fino ad ora, le informazioni sono scarse e non ci sono state segnalazioni di prototipi camuffati collegati a questo modello. Tuttavia, le indiscrezioni suggeriscono un cambio significativo sia nello stile che nelle dimensioni, con un aumento sostanziale della taglia che posizionerebbe questo modello come la nuova ammiraglia del marchio, in attesa dell’arrivo della nuova Manta. Quest’ultima, prodotta a Melfi a partire dal 2025, sarà basata sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis.

Per quanto riguarda invece la nuova Opel Crossland, il crossover sarà il primo modello a essere presentato, e finora è l’unico di cui sono stati avvistati prototipi abbastanza “scoperti” da rivelare le sue dimensioni e la struttura. La Opel Crossland 2024 sarà notevolmente più grande della versione precedente, con una forma più robusta, quasi simile a un multispazio, e uno spazio interno molto generoso.

Secondo i rumor, la gamma inizialmente manterrà l’offerta sia di motori tradizionali, ma con elettrificazione, sia di varianti completamente elettriche. Per i primi, ci si aspetta l’adozione dei nuovi motori 1.2 Turbo mild hybrid fino a 130 CV, mentre per le versioni completamente elettriche è probabile l’utilizzo dello stesso powertrain della Mokka-e, con un motore da 156 CV e una batteria da 54 kWh che garantisce un’autonomia di circa 400 km.

Infine per quanto riguarda il facelift della nuova Opel Corsa, questo restyling uniformerà il design dell’Opel Corsa al nuovo aspetto della famiglia, introducendo il frontale con Vizor e apportando miglioramenti anche agli interni. Presentata a maggio e disponibile per l’ordine a partire da ottobre, la versione aggiornata ha già iniziato ad essere consegnata ai concessionari e ai primi clienti.

La gamma dell’Opel Corsa 2023 comprende un’unica opzione di motore a benzina tradizionale, il 1.2 da 75 CV, insieme al nuovo 1.2 mild hybrid da 100 CV disponibile con cambio manuale o automatico. La novità riguarda anche la variante elettrica Corsa-e, che conserva il motore da 136 CV e la batteria da 50 kWh (offrendo un’autonomia di 385 km), ma presenta anche una nuova versione da 156 CV con una batteria maggiorata a 51 kWh e un’autonomia superiore ai 400 km.