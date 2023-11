Nuova Opel Grandland: si avvicina il suo debutto

Nuova Opel Grandland è una delle future novità che attendono la gamma della casa automobilistica tedesca. Il debutto di questo modello dovrebbe avvenire nel corso del prossimo anno. Nel frattempo sul web nei giorni scorsi sono apparse le prime foto spia del prototipo camuffato del modello. Il suo debutto è previsto nel corso della seconda metà del prossimo anno con la sua produzione che avverrà presso lo stabilimento di Stellantis a Eisenach in Germania.

Si avvicina il momento per il debutto della nuova Opel Grandland

Nuova Opel Grandland nascerà su piattaforma STLA Medium che come sappiamo verrà usata per una gran quantità di futuri modelli del gruppo Stellantis. Tra questi anche la nuova Lancia Gamma e la nuova Jeep Compass. L’auto della casa tedesca arriverà sul mercato sia in versione completamente elettrica che anche in versione ibrida. Si dice in particolare che questa auto avrà molto in comune con la recente Peugeot 3008. Questo vale soprattutto per quello che riguarda la sua gamma di motori che offrirà le stesse versioni con livelli simili di potenza e autonomia.

Nuova Opel Grandland sarà dotata di un nuovo frontale con un Opel Vizor rivisto. Il suo stile dovrebbe avere molti elementi di design condivisi con il recente concept Opel Experimental mostrato dalla casa automobilistica tedesca in occasione del Salone dell’auto di Monaco dello scorse mese di settembre. Tra le altre caratteristiche estetiche di questo futuro crossover anche uno spoiler piuttosto pronunciato che caratterizzerà la sua parte posteriore. Portiere e zona laterale dovrebbero essere invece più tradizionali come stile e come forme. Sicuramente di questa auto emergeranno nuovi dettagli nel corso delle prossime settimane e man mano che ci avvicineremo al suo debutto che come detto poc’anzi avverrà nel corso della seconda metà del prossimo anno. Qui vi mostriamo uno dei tanti render apparsi sul web ad immaginare quale potrebbe essere l’aspetto di questo atteso modello destinato ad avere un ruolo importante in futuro nella gamma di Opel.