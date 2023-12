Abarth 600e: ecco quali saranno le sue principali caratteristiche

Tra la fine del 2024 e gli inizi del 2025 dovrebbe finalmente debuttare la futura Abarth 600e. Questa sarà la prossima novità a proposito della gamma della casa automobilistica dello scorpione come confermato nei mesi scorsi dal numero uno di Abarth e Fiat il CEO Olivier Francois che ha confermato che non tutte le future auto di Fiat avranno una versione Abarth ma che di certo ci sarà una versione dello scorpione della nuova Fiat 600.

Ecco quali dovrebbero essere le principali caratteristiche della nuova Abarth 600e

Per la precisione ad essere modificata sarà la Fiat 600e. Infatti Abarth ha deciso di puntare in Europa solo su auto elettriche ad alte prestazioni. Le modifiche dunque si concentreranno esclusivamente sulla 600e, con l’obiettivo principale di aumentarne la potenza in modo moderato. Si prevede un incremento di potenza simile a quanto avvenuto con la trasformazione della Fiat 500, passata da 118 CV nella versione standard a 155 CV nella versione Abarth. Considerando i 156 CV della Fiat 600e, la sua controparte Abarth potrebbe raggiungere i 200 CV oppure 147 kW, considerando la sua natura elettrica.

Le prestazioni saranno notevolmente migliorate, specialmente nell’accelerazione da 0 a 100 km/h, ma come accaduto con la 500, potrebbero essere ottimali solo con una batteria carica al 90% o più, mantenendo un’efficienza dell’80% anche al 50% di carica. L’assetto potrebbe subire delle modifiche per aumentarne la rigidità. Per quanto riguarda il suono, si abbandoneranno i suoni del Record Monza per affidarsi a un sistema elettronico. Si vuole evitare il silenzio totale, in quanto Abarth necessita di un proprio “suono”.

Per quanto riguarda l’aspetto estetico, la nuova Abarth 600e, che qui vi mostriamo in due dei tanti render apparsi sul web negli ultimi mesi, manterrà l’essenza estetica della versione Fiat, apportando alcuni aggiornamenti con dettagli più sportivi, ma senza stravolgimenti eccessivi. Saranno presenti anche colorazioni specifiche, come l’Acid Green che vi mostriamo oggi. Anche per gli interni, ci saranno sedili sportivi dotati di poggiatesta integrato, alcune modifiche ai dettagli e grafiche specifiche per il cruscotto digitale e il sistema di infotainment.