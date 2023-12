Fiat 500e debutta negli Stati Uniti: la Dolce Vita incontra il sogno americano

È ufficiale: Fiat elettrizza il Nord America con la sua missione di mobilità sostenibile. Il marchio ha presentato virtualmente la FIAT (500e)RED 2024 come primo lancio di prodotto di FIAT 500e per il Nord America con un video di presentazione con Olivier Francois, CEO di FIAT e direttore marketing globale di Stellantis, e Bono, cantante degli U2 e Co. fondatore di ONE e (RED), per commemorare la Giornata mondiale contro l’AIDS che si è svolta venerdì 1 dicembre.

Ufficiale il debutto di Fiat 500e negli USA

Anche sull’altra sponda dell’Atlantico arriva dunque una versione tutta nuova, completamente elettrica, del modello più leggendario e iconico del marchio FIAT, la 500e a due porte completamente elettrica primo veicolo elettrico a batteria (BEV) offerto da Stellantis in quel paese. Il BEV più leggero sul mercato, 500e vanta un’autonomia stimata di 240 chilometri (149 miglia), abilitata da una batteria da 42 KWh con un tempo di ricarica di livello 2 (11 kW) di quattro ore e 15 minuti. Le capacità BEV combinate con gli spunti di design per eccellenza la rendono inconfondibilmente FIAT, con stile e sostenibilità al centro di tutto. La 500e sarà disponibile negli showroom Stellantis Nord America a partire dal primo trimestre del 2024”, ha affermato Olivier Francois, CEO di FIAT e CMO globale – Stellantis. “La 500e 2024 è una versione moderna e tecnologica di un classico amato, che offre una serie di nuove funzionalità di sicurezza pur rimanendo divertente da guidare e fedele alle sue radici. Cerca di non sorridere quando guidi questa macchina.

La Fiat 500e è un veicolo elettrico a batteria a quattro posti completamente nuovo con una piattaforma BEV dedicata. Più largo e più lungo del precedente modello ICE, è alimentato da un sistema di batterie agli ioni di litio ad alta tensione da 42 kWh, che si traduce in spazio interno e spazio di stoccaggio migliorati e un’autonomia stimata completamente elettrica di 240 chilometri. Perfettamente proporzionata con peso e aerodinamica ottimizzati, la Fiat 500e è il veicolo urbano ideale, ricco di freschezza e fascino, pur portando avanti la sua missione sostenibile.

All’esterno, la 500e ha un aspetto decisamente moderno pur rimanendo fedele alle linee storiche che hanno reso la 500 un’icona. Le dimensioni più grandi offrono ai conducenti una visione sicura della strada da percorrere. L’esterno presenta una nuova illuminazione a LED anteriore e posteriore, maniglie delle portiere aerodinamiche con chiusura elettronica e una griglia anteriore aggiornata per conferire al veicolo un aspetto fresco ma elegante. Queste caratteristiche combinano moda e funzionalità in quanto contribuiscono a migliorare l’aerodinamica, che aumenta l’autonomia elettrica. La 500e monta brillanti cerchi da 17 pollici con taglio diamantato per una presentazione audace e dinamica.

All’interno, ogni centimetro quadrato è stato progettato con cura per un’interpretazione moderna dello stile italiano senza tempo. I fan di FIAT riconosceranno immediatamente l’inserto sulla plancia, il quadro strumenti arrotondato e il volante a due razze come omaggio alla Fiat 500 originale del 1957. Il classico incontra il contemporaneo con uno schermo centrale da 10,25 pollici con servizi Uconnect 5, abbinato a un display full digital da 7 pollici per un’esperienza utente armoniosa. I clienti hanno inoltre a disposizione più spazio di archiviazione grazie alla console centrale e ai pannelli delle portiere di nuova concezione, che offrono ai conducenti tutto lo spazio necessario per trasportare gli oggetti essenziali quotidiani. Anche i sedili presentano un design fresco, con regolazione in sei direzioni per il conducente, inclusa la regolazione dell’altezza per una migliore posizione di guida. Il sedile del passeggero anteriore è regolabile in quattro direzioni. Tutti i posti a sedere offrono un uso attento di materiali riciclati.

La Fiat 500e è eccezionalmente intuitiva senza bisogno di istruzioni, divertente da guidare e amichevole. Canta persino. Accogliendo i passeggeri con una melodia digitale, la 500e dà il tono a un’esperienza italiana coinvolgente. Inoltre, l’Acoustic Vehicle Alert System (AVAS) “canta” ai pedoni con una canzone intitolata “The Sound of 500”, scritta da Flavio Ibba-Marco Gualdi.