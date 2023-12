Fiat 600e: la casa italiana sta valutando se venderla anche in Brasile

Secondo indiscrezioni provenienti dal Brasile, Fiat starebbe valutando la commercializzazione della Fiat 600e in Brasile. Il debutto del Suv elettrico potrebbe avvenire alla fine del 2024. Con linee ispirate alla 500e, il modello dispone di una ricca dotazione di serie e di guida autonoma di livello 2. Ricordiamo che questo modello di Fiat presentato ufficialmente lo scorso 4 luglio al Lingotto di Torino insieme alla nuova Fiat Topolino è costruita sulla piattaforma e-CMP che ha dato origine alla Jeep Avenger e anche alla futura Alfa Romeo Milano.

Fiat starebbe pensando di portare Fiat 600e anche in Brasile

Fiat 600e è venduta in Europa nelle versioni Red e La Prima. Esistono anche opzioni ibride, ma per il Brasile sono allo studio solo opzioni elettriche. Il motore elettrico del SUV produce 156 CV. La vettura della casa torinese accelera da 0 a 100 km/h in soli nove secondi. Con un caricabatterie AC da 3,7 kW, la ricarica dallo 0 al 100% richiede 16 ore e 10 minuti, con un caricabatterie AC da 11 kW, anche lo 0 al 100% richiede 5 ore e 45 minuti. Con un caricabatterie DC da 100 kW, la ricarica dal 20 all’80% viene effettuata in 27 minuti.

Fiat 600e ha linee ispirate alla 500 elettrica. I fari Full LED sono circolari come il portello e presentano un “sopracciglio” sul cofano. Anche il design dei fari ausiliari a LED si rifà alla 500e. Il cofano e il paraurti hanno linee arrotondate. Nella parte inferiore è presente un’enorme presa d’aria, mentre la griglia principale presenta un’apertura orizzontale con la scritta 600e in alto. Di lato, a seconda delle versioni, la Fiat 600e può avere cerchi in lega da 16″ o 18″. Le linee sulla fiancata presentano due pieghe, una all’altezza delle maniglie delle porte e l’altra più pronunciata sotto. Modanature sui parafanghi e minigonne laterali in nero completano il look.

Nella parte posteriore, le luci a LED hanno un design simile a quello della 500e. Il cofano del bagagliaio ospita la targhetta identificativa. Il paraurti mescola il colore della carrozzeria e le finiture nere. Fiat 600e è lunga 4,17 metri, larga 1,98 metri, alta 1,52 metri ed ha un passo di 2,56 metri. Il bagagliaio ha la capacità di trasportare 360 ​​litri di bagaglio.

In Brasile la voce secondo cui Fiat 600e potrebbe essere messa in vendita anche in quel paese è stata diffusa da Autos Segredos che avrebbe raccolto alcune confidenze di persone vicine alla casa italiana. Se la notizia fosse confermata questo modello si andrebbe a collocare nella gamma di Fiat accanto a Fiat Pulse e Fastback fornendo un’alternativa elettrica ai clienti brasiliani di Fiat.