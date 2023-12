Nuova Lancia Ypsilon: pronta per i rally?

Nuova Lancia Ypsilon farà il suo debutto l’anno prossimo. La vettura esordirà a Milano in febbraio in versione limitata nata in partnership con Cassina. Ieri di questa auto vi abbiamo mostrato le prime immagini leaked che ci hanno mostrato la zona anteriore e quella posteriore senza più nessuna copertura. Questa mattina invece vi abbiamo mostrato alcune foto spia scattate in Italia al prototipo camuffato in fase di test in strada.

Nuova Lancia Ypsilon: ci sarà anche la versione per il campionato del mondo di rally?

Adesso invece vogliamo mostrarvi un render realizzato dal creatore digitale foggiano Salvatore Lepore che sulla base di un recente render del sito Kolesa ha voluto immaginare come sarebbe una nuova Lancia Ypsilon in versione rally. Al momento sembra difficile che questa auto possa fare un ingresso nel mondo del rally. Sembra più probabile che questo possa accadere nel 2028 quando debutterà la nuova Lancia Delta. Ma ovviamente non possiamo escluderlo del tutto dato che Lancia ha lasciato intendere che in futuro potrebbe nuovamente cimentarsi nell’attività che a cavallo tra gli anni ’80 e gli anni ’90 l’ha resa famosa in tutto il mondo.

Nuova Lancia Ypsilon sarà una hatchback lunga circa 4 metri che verrà prodotta su piattaforma CMP in Spagna presso lo stabilimento di Stellantis vicino alla città di Saragozza. La vettura avrà una versione HF con motore elettrico da 240 cavalli e trazione integrale. Potrebbe essere questa la versione più indicata per un ritorno nel motorsport. Vedremo se le cose andranno così.