Nuova Lancia Ypsilon HF: avrà 240 cavalli e andrà da 0 a 100 in 5,8 secondi

Nei giorni scorsi Lancia ha mostrato la prima immagine della nuova Lancia Ypsilon. Come già anticipato dal CEO Napolitano, la vettura nel 2025 riceverà una versione ad alte prestazioni che riporterà in vita la sigla HF. A proposito della nuova Lancia Ypsilon HF si registrano nuovi dettagli rivelati dallo stesso Luca Napolitano nel corso di una chiaccherata con Quattroruote. Il numero uno del brand premium del gruppo Stellantis ha parlato di questa auto dicendo alcune cose molto interessanti. Innanzi tutto ha confermato che questa auto, come era stato anticipato in precedenza sarà dotata di un motore di 240 cavalli di potenza. Questo motore permetterà alla vettura di poter accellerare da 0 a 100 km/h in appena 5,8 secondi.

Nel 2025 debutta la nuova Lancia Ypsilon HF che sarà solo elettrica con motore da 240 cavalli e prestazioni straordinarie

La nuova Lancia Ypsilon HF arriverà esattamente un anno dopo la versione normale. Dunque supponiamo che il debutto avverrà nel corso del primo trimestre del 2025. Oltre a questo Napolitano ha confermato che la vettura non sarà un crossover come qualcuno ha ipotizzato ma una classica Hatchback con una lunghezza intorno ai 4 metri e un’altezza di 144 cm. Napoliano ha anche tolto ogni dubbio sul tipo di motorizzazione che avrà questa auto confermando che sarà solo ed esclusivamente elettrica.

La nuova Lancia Ypsilon avrà anche l’onore di far debuttare sulle Lancia il sistema che chiamate Sala che renderà le future auto di Lancia molto tecnologiche ma allo stesso tempo facili da utilizzare. Non si tratterà insomma di una tecnologia per soli appassionati ma che tutti saranno in grado di usare con facilità migliorando notevolmente la vita a bordo delle vetture del marchio. Il CEO di Lancia ha confermato che la nuova Lancia Ypsilon HF così come anche le altre auto che arriveranno nei prossimi anni saranno tutte fortemente influenzate nello stile dalla concept Lancia Pu+RA HPE. Infine a proposito della versione in edizione limitata Cassina Napolitano ha detto che le 1.906 unità che saranno messe in vendita da febbraio saranno probabilmente vendute tutte in Italia.