Nuova Lancia Delta Integrale: in un video la immaginano così

Nuova Lancia Delta Integrale è la versione ad alte prestazioni del celebre modello di Lancia che come sappiamo tornerà sul mercato nel 2028 come confermato ufficialmente dalla stessa Lancia. Oggi vi segnaliamo che nelle scorse ore Tommaso D’amico celebre desginer, architetto e creatore digitale ha immaginato quello che potrebbe essere l’aspetto di questo futuro modello qualora Lancia decidesse realmente di riportare in vita anche questa versione speciale che in passato ha fatto la fortuna del marchio dominando nel campionato del mondo di rally e dando origine ad un mito che ancora oggi dura.

Nuova Lancia Delta Integrale: in un video viene ipotizzato quale potrebbe essere l’aspetto di questo futuro modello

La Delta Integrale originale, derivata dalla Delta HF 4WD, fu esposta al Salone di Francoforte nel settembre 1987, con migliorie nei dettagli di stile e meccanica. L’autore di questo render della nuova Lancia Delta Integrale ha affermato che con la sua opera ha voluto riprodurre in generale l’aspetto del celebre modello, con passaruota ampliati e altri elementi di design. La somiglianza con il modello storico è evidenziata dai quattro fari, che naturalmente hanno luci a LED e materiali moderni. Nel video si vede anche come potrebbe essere l’abitacolo di una nuova Lancia Delta Integrale. Si nota soprattutto come potrebbe essere il cruscotto, dotato di una serie di optional di ultima generazione e di un sistema di infotainment all’avanguardia.

Nuova Lancia Delta Integrale dunque potrebbe essere il fiore all’occhiello di una gamma di Lancia che nel frattempo sarà stata rinnovata con il lancio della nuova Lancia Ypsilon che debutterà tra pochi mesi e della nuova ammiraglia Lancia Gamma che invece debutterà nel 2026 e sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Melfi. Quanto alla nuova Delta sappiamo che arriverà nel 2028 sarà solo elettrica e avrà una lunghezza di 4,4 metri. La piattaforma scelta per questo modello è la STLA Medium mentre non è ancora chiaro lo stabilimento in cui questa vettura sarà prodotta.