Nuova Lancia Ypsilon: nuovo avvistamento in Nord Italia

Nuova Lancia Ypsilon, che ieri vi abbiamo mostrato in alcune foto “rubate” apparse su Instagram, è nuovamente protagonista di un avvistamento in strada. Questa volta si tratta del prototipo camuffato che è stato avvistato in Nord Italia da Gabetz Spy Unit nei giorni scorsi come si evince chiaramente dalle foto pubblicate sui social da Walter Vayr.

Nuova Lancia Ypsilon: avvistato in strada in Nord Italia il prototipo camuffato dell’atteso modello

Le immagini confermano quanto sapevamo già sul design di questo atteso modello destinato ad avere un ruolo molto importante all’interno della gamma della casa automobilistica italiana che Stellantis considera come uno dei suoi tre brand premium insieme a DS Automobiles e Alfa Romeo. La vettura già protagonista anche di due immagini teaser, sarà svelata per intero il prossimo mese di febbraio quando debutterà l’edizione limitata realizzata in collaborazione con Cassina. Come abbiamo potuto vedere dalle immagini questa auto si caratterizzerà per la presenza di elementi di design della concept Lancia Pu+RA HPE. Ci saranno elementi in comune anche con le cugine Peugeot 208 e Opel Corsa con cui conviderà oltre alla piattaforma CMP anche la gamma di motori.

Nuova Lancia Ypsilon che sarà prodotta a Figueruelas in Spagna segnerà il ritorno del brand italiano nel vecchio continente con la presenza nei mercati auto principali. Lo sbarco in concessionaria del nuoovo modello è previsto entro la fine della prossima primavera. Ricordiamo che nel 2025 è previsto l’arrivo anche di una versione ad alte prestazioni che riporterà in vita la sigla HF e che dovrebbe avere la trazione integrale e 240 cavalli di potenza.

Vedremo dunque nei prossimi giorni cos’altro emergerà a proposito di questo atteso modello destinato ad avere un ruolo centrale nella futura gamma di Lancia che nei prossimi anni comprenderà anche la futura ammiraglia nuova Lancia Gamma nel 2026 e la nuova Lancia Delta che vedremo invece nel 2028.