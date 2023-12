Nuova Lancia Gamma: nel 2024 emergeranno nuovi importanti dettagli

Emergono alcuni primi dettagli sulla nuova Lancia Gamma. Sappiamo che il marchio italiano è pronto per il suo grande rilancio, come ha annunciato lo stesso CEO Luca Napolitano. Nel percorso di Rinascimento del brand rientra anche il tour europeo del Concept Lancia Pu+Ra HPE. La Casa punta alla sua espansione internazionale e anche questo passo fa parte di una roadmap forte e ambiziosa che sta avanzando velocemente, in sintonia con il piano strategico “Dare Forward” di Stellantis. Non a caso entro la metà del prossimo anno saranno aperti molti showroom in alcune delle principali città europee.

Nuova Lancia Gamma: nel 2024 dovrebbero emergere nuovi dettagli sulla futura ammiraglia di Lancia che sarà prodotta a Melfi

Uno dei progetti di Lancia è la nuova Gamma, la futura ammiraglia del brand che – come già annunciato lo scorso ottobre – dovrebbe debuttare nel mercato nel 2026. Il CEO Luca Napolitano ha confermato che la vettura sarà prodotta in Italia a Melfi. La nuova Lancia Gamma dovrebbe misurare circa 4,7 metri, sarà basata sulla piattaforma STLA Medium e sarà interamente elettrica. Il design è ancora un mistero, anche se potrebbero emergere alcuni dettagli ed elementi che Lancia ha mostrato con la sua concept Pu+Ra HPE. Secondo alcuni rumors, sembra che la carrozzeria della vettura sarà particolare: una combinazione tra crossover e berlina.

La nuova ammiraglia italiana riprenderà non solo il nome dalla vecchia Gamma, ma anche la linea fastback a due volumi. La Casa italiana poi impiegherà molti elementi che abbiamo notato sulla nuova Concept Pu+Ra, sicuramente per il design dei fari, ma anche su altri aspetti, che per ora però non sono stati confermati dalla Casa, ma sono solo supposizioni.

La motorizzazione sarà totalmente inedita e si allontanerà quindi completamente dal passato. La nuova Lancia Gamma infatti arriverà sul mercato solo nella versione elettrica, a trazione anteriore o integrale, con un’autonomia di circa 700 chilometri. Al momento non abbiamo altre informazioni, restiamo quindi in attesa di conoscere eventuali novità. L’anno prossimo comunque si attendono nuovi importanti dettagli su questo atteso modello destinato ad avere un ruolo centrale per il rilancio del brand premium di Stellantis in Europa. Qui vi mostriamo un render di qualche tempo fa realizzato da Ascariss Design.