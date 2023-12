Nuova Lancia Ypsilon: online nuove immagini senza veli del modello

Nelle scorse ore su Instagram sono state pubblicate nuove foto leaked di quella che sembra essere la nuova Lancia Ypsilon senza alcun camuffamento. Si vede la parte anteriore e quella posteriore dell’atteso modello, il cui debutto avverrà tra pochi mesi esattamente nel corso del prossimo mese di febbraio, come comunicato ufficialmente dalla stessa casa automobilistica italiana di Stellantis.

Nuove immagini rubate della nuova Lancia Ypsilon senza veli sono apparse nelle scorse ore su Instagram

Le immagini della nuova Lancia Ypsilon confermano quanto si era intuito dalle precedenti foto spia e cioè che la vettura avrà un frontale ispirato alla concept Lancia Pu+Ra HPE mentre al posteriore spiccano i fari tondi che si erano già visti nel recente avvistamento del prototipo finito dentro ad un fiume in Francia nei giorni scorsi. Per quanto riguarda il frontale, la nuova Ypsilon presenta una reinterpretazione del calice con una firma luminosa distintiva a tre elementi, dove sottili luci diurne definiscono il look della parte anteriore. Gli altri gruppi ottici sono posizionati su un livello inferiore, nella parte bassa del paraurti.

Sul paraurti si notano delle aperture specifiche che potrebbero far parte della futura versione ad alte prestazioni, la HF, con 240 CV. Sul retro, si ritrovano gli elementi evidenziati precedentemente sul modello prototipo recuperato dal fiume a Sochaux: i fari circolari con dettagli a forma di Y e una modanatura in plastica che corre lungo il portellone. La scritta “Lancia” è presente nella parte posteriore al posto del logo tradizionale, insieme a un leggero accenno di spoiler.

Ricordiamo che la nuova Lancia Ypsilon sarà prodotta in Spagna presso lo stabilimento Stellantis di Figueruelas. La vettura sarà presentata a Milano in febbraio nella versione in edizione limitata Cassina, nata in collaborazione con la famosa azienda. Questa auto riporterà Lancia in Europa con il lancio delle prime unità in primavera in Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Belgio e Olanda. Oltre ad una versione elettrica ci sarà anche almeno una versione ibrida. La variante ad alte prestazioni HF con 240 cavalli e trazione integrale sarà svelata nel 2025.