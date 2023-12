Nuova Fiat Panda: prezzo inferiore alla Citroen e-C3?

Ad ottobre la Citroen e-C3 aveva stupito tutti essendo la prima auto elettrica low cost di Stellantis con un prezzo di partenza di 23.900 euro al netto di incentivi. A quanto pare però la nuova Fiat Panda, che sarà svelata il prossimo anno, potrebbe fare decisamente meglio. Si dice infatti che la versione elettrica con lo stesso motore e la stessa autonomia da 320 km possa avere un prezzo di partenza inferiore rispetto a quello della cugina francese. Si parla di 20 – 21 mila euro. La notizia arriva direttamente dalla Serbia paese in cui la vettura di Fiat sarà prodotta a partire dal prossimo anno presso lo stabilimento Stellantis di Kragujevac.

Nuova Fiat Panda elettrica con autonomia di 320 km costerà 21 mila euro?

Secondo queste voci provenienti dalla Serbia dunque la nuova Fiat Panda si candida a diventare la vettura elettrica più economica tra tutte quelle portate sul mercato da Stellantis. Tra l’altro è stato anche confermato che ci sarà anche una seconda versione elettrica ancora più economica con autonomia di circa 200 km. Se la voce sul prezzo del modello da 320 km di autonomia fosse confermata, ciò significherebbe che questa seconda versione potrebbe avere un prezzo addirittura inferiore ai 19 mila euro ipotizzati inizialmente.

La cosa non stupisce più di tanto se si pensa che lo stesso numero uno di Fiat, Olivier Francois aveva detto che la nuova Fiat Panda sarebbe stata un’auto essenziale tornando alle origni del modello e cioè alla prima generazione dei primi anni 80′. Questo almento come filosofia di auto. Vedremo che novità arriveranno nelle prossime settimane. Per adesso sappiamo che questa auto sarà prodotta in Serbia ma anche in Marocco e in Brasile. Le auto che verranno vendute in Europa però usciranno tutte dalla fabbrica di Kragujevac. La piattaforma sarà la stessa della Citroen e-C3 e cioè la Smart Car.

Il debutto della nuova Fiat Panda dovrebbe avvenire il prossimo 11 luglio 2024 giorno in cui la principale casa automobilistica italiana festeggia 125 anni. Qui vi mostriamo una delle prime foto spia del prototipo realizzata da Gabetz Spy Unit e pubblicata nei giorni scorsi. Sono evidenti le somiglianze con l’auto di Citroen. Inoltre vi mostriamo uno degli ultimi render apparsi sul web ad immaginare il design di questo atteso modello. Si tratta di una creazione digitale pubblicata dal sito francese Auto-Moto.