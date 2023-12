Nuova Fiat Panda sarà prodotta a Kragujevac: lo ha confermato il presidente della Serbia

Nuova Fiat Panda sarà prodotta in Serbia a Kragujevac. La notizia che già da tempo era nell’aria adesso è praticamente ufficiale. Lo ha confermato infatti il presidente della Serbia Aleksandar Vucic, dopo l’incontro con il premier italiano Giorgia Meloni. La vettura dunque sarà prodotta nella stessa fabbrica in cui fino a poco tempo fa veniva prodotta anche la Fiat 500L. Già lo scorso anno era emerso dopo un incontro tra lo stesso presidente serbo e il CEO di Stellantis Carlos Tavares che una vettura Fiat sarebbe stata prodotta in Serbia. Adesso abbiamo avuto la conferma che si tratterà proprio della nuova Fiat Panda.

Kragujevac in Serbia ospiterà la produzione della nuova Fiat Panda

Dunque niente Italia per la nuova Fiat Panda. Il nostro paese si dovrà accontentare della produzione dell’attuale versione che forse sarà ribattezzata “Pandina”. La vettura continuerà ad essere prodotta a Pomigliano fino alla fine del 2026 Euro 7 permettendo. La futura generazione del celebre modello cambierà radicalmente diventando un crossover dalle forme squadrate lungo 4 metri che sarà venduto in varie aree del mondo e sarà prodotto anche a Kenitra in Marocco e a Betim in Brasile.

La nuova Fiat Panda nascerà su piattaforma Smart Car è sarà una delle prime auto elettriche low cost di Stellantis. Ci sarà una versione da circa 23 mila euro e forse anche una da meno di 20 mila euro. Prevista in gamma anche una entry level ibrida da meno di 15 mila euro. Il CEO di Fiat Olivier Francois parlando di questa auto ha confermato che ci sarà un ritorno alle origini, si tratterà infatti di una vettura essenziale.

Nuova Fiat Panda avrà elementi di design della concept Fiat Centoventi. L’auto avrà tante cose in comune anche con la recente Citroen e-C3. Infine secondo indiscrezioni dovrebbe dare origine ad una nuova famiglia di auto tra cui la nuova Fiat Multipla che sarà prodotta sempre su piatatforma Smart Car a Kenitra in Marocco.