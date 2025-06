Fiat ha una nuova ambasciatrice in Portogallo

FIAT ha annunciato nelle scorse ore che Isabela Valadeiro è la nuova Brand Ambassador in Portogallo. L’attrice portoghese incarna perfettamente i valori che definiscono FIAT, nonché i settori della cultura e della moda con cui il marchio italiano ha stretto numerosi legami da diversi anni. Tra questi, il suo coinvolgimento con il ” Festival del Cinema Italiano ” e la ” Settimana della Moda di Milano “.

Fiat: Isabela Valadeiro è la nuova Brand Ambassador in Portogallo

“Sono molto entusiasta di iniziare questa collaborazione con FIAT in Portogallo e sono lieta di rappresentarli come Brand Ambassador. FIAT e io condividiamo un legame molto speciale con la cultura e la moda, quindi questa collaborazione è nata in modo del tutto naturale, supportata da valori comuni e da una passione condivisa per questi due aspetti assolutamente essenziali della mia vita “, ha commentato Isabela Valadeiro.

Isabela Valadeiro è un’attrice portoghese nota per il suo lavoro in televisione, serie TV e teatro. Ha raggiunto la popolarità grazie a diverse produzioni televisive nazionali. Tra i suoi progetti più importanti figurano la partecipazione a O Clube (attualmente su Prime Video), A Herança (attualmente in onda), Valor da Vida (2018-2019), Golpe de Sorte (2020), Até que a Vida nos Separe – su Netflix (nel 2020) e PRAXX – disponibile anche su Prime Video (2022).

Isabela ha costruito una solida carriera, caratterizzata dal suo talento e dalla sua versatilità, dando vita a personaggi molto diversi, in generi diversi. In Portogallo, è considerata una delle attrici più promettenti della sua generazione, ammirata per la sua presenza scenica e l’intensità del suo lavoro. Oltre alla televisione, ha preso parte anche a diverse produzioni teatrali.

“ Questa partnership con Isabela Valadeiro è qualcosa di cui siamo particolarmente orgogliosi, poiché rappresenta un altro passo importante nella strategia di rafforzamento dell’immagine di FIAT in Portogallo, che ci consentirà di raggiungere un pubblico più ampio e, allo stesso tempo, rafforzare la nostra presenza e associazione con la cultura e il mondo della moda, ambiti con i quali FIAT ha sempre avuto un legame speciale e che fanno parte delle sue origini italiane ”, ha affermato Luís Domingues, Direttore Marketing di FIAT Portogallo.