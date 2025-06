Alfa Romeo 147 e Lancia Delta tra le auto zombie di maggio 2025

Anche nel mese di maggio 2025 abbiamo consultato i dati Dataforce pubblicati da Autonews per individuare le cosiddette “auto zombie“, ovvero quei modelli che, pur essendo usciti di produzione da tempo, risultano immatricolati come nuovi. Una curiosità che continua a offrire spunti interessanti per appassionati e addetti ai lavori. Ovviamente in molti casi si tratta di reimmatricolazioni. Tra i casi più sorprendenti figura l’Alfa Romeo 147, modello divenuto legale quest’anno negli Stati Uniti: ne è stata registrata una nuova immatricolazione a maggio, per un totale di due dall’inizio dell’anno. Restando in ambito italiano, spicca anche la Fiat 500L, che ha ufficialmente terminato la produzione di recente.

Alfa Romeo 147 tra le auto zombie immatricolate a maggio 2025

Colpisce la presenza dell’Alfa Romeo 147, auto introdotta nel 2000 con carrozzeria a tre porte, è stata affiancata l’anno successivo dalla versione a cinque porte, presentata al Salone di Ginevra. Ricordiamo che questa auto ha sostituito i modelli 145 e 146, ottenendo grande apprezzamento e vincendo il titolo di Auto dell’Anno 2001. La produzione si è conclusa nel 2010.

Eppure, anche questo modello ha registrato una nuova immatricolazione nel mese in esame, portando a otto il numero complessivo da gennaio. Un fenomeno curioso che evidenzia la persistenza di alcuni veicoli nel tempo, forse provenienti da stock mai venduti o soggetti a particolari tempistiche di omologazione.

Oltre ad Alfa Romeo 147 tra le “auto zombie” firmate Fiat, spiccano modelli ormai fuori listino da anni, come la Fiat Sedici e la Fiat Brava, quest’ultima con tre immatricolazioni a maggio per un totale di 12 nei primi cinque mesi dell’anno. La più ricercata resta però la Fiat Punto: due nuove targhe europee nel mese scorso, che portano il totale a 19 da gennaio. Anche Lancia fa capolino nell’elenco con una Lancia Delta immatricolata a maggio (quattro totali nel 2025).

Tra le sportive italiane, emergono due Ferrari 488 e una 360 Modena, per un totale di cinque unità. Non mancano le city car amate dal pubblico: la Ford Fiesta, fuori produzione da due anni, ha registrato cinque immatricolazioni mensili (23 da inizio anno), seguita da Citroën C1 (una a maggio) e Renault Zoe (tre a maggio, 61 in totale). Chiudono la lista la Smart ForTwo (15 a maggio) e l’iconica BMW Z8, immatricolata in un singolo esemplare.