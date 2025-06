Stellantis richiama oltre 250.000 auto negli USA per un problema agli airbag

Nuovo richiamo per le auto di Stellantis. Il gruppo automobilistico del nuovo CEO Antonio Filosa ha annunciato nelle scorse ore di aver avviato un richiamo che coinvolge complessivamente 250.651 veicoli negli Stati Uniti. Questo a causa di un difetto che riguarda gli airbag a tendina laterale, i quali potrebbero non essere stati sigillati correttamente durante il processo di produzione. L’annuncio è stato diffuso sabato dalla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), che ha evidenziato i potenziali rischi per la sicurezza degli occupanti. Il richiamo interessa in particolare alcuni modelli dei minivan Chrysler Pacifica e Voyager, prodotti tra il 2022 e il 2025.

Negli Stati Uniti Stellantis richiama oltre 250 mila auto per un problema agli airbag

Secondo quanto riportato nel comunicato in questione dalla NHTSA, nelle auto di Stellantis incriminate un airbag laterale con una capacità di ritenzione della pressione compromessa potrebbe non gonfiarsi correttamente al momento dell’attivazione. Questo malfunzionamento potrebbe aumentare in modo significativo il rischio di espulsione dei passeggeri dal veicolo e causare gravi lesioni in caso di collisione ad essi.

Allo scopo di prevenire tali pericoli, i concessionari del gruppo Stellantis negli Stati Uniti effettueranno gratuitamente un controllo approfondito dei dispositivi di sicurezza coinvolti in questi modelli di auto. Qualora venga riscontrato un difetto, essi provvederanno alla sostituzione degli airbag laterali senza alcun costo per i proprietari dei veicoli interessati e nel minor tempo possibile.

Al momento attuale non sono disponibili ulteriori informazioni riguardo a questo richiamo, che è stato annunciato soltanto molto recentemente e per il quale i dettagli sono ancora piuttosto limitati. La comunicazione è stata diffusa da poco tempo e, per ora, non sono emerse altre dichiarazioni ufficiali o approfondimenti tecnici da parte delle autorità competenti o del costruttore.

Tuttavia, continueremo a seguire attentamente l’evolversi della situazione e vi forniremo aggiornamenti tempestivi nel caso in cui, nelle prossime ore o nei prossimi giorni, dovessero emergere ulteriori sviluppi o notizie di rilievo. Il richiamo in questione riguarda infatti alcune delle vetture più diffuse e apprezzate del gruppo Stellantis, e assume particolare rilevanza poiché proviene direttamente dagli Stati Uniti, dove è stata avviata l’azione correttiva da parte della National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).