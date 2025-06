Mancano gli ordini per Alfa Romeo Giulia e Stelvio: nuovo stop a Cassino

Si ferma di nuovo lo stabilimento Stellantis di Cassino. Da oggi fino al prossimo 7 luglio nella fabbrica stop alla produzione. Secondo quanto trapela dai sindacati è possibile che arrivati a quella data lo stop possa essere prorogato fino a metà mese. Il motivo dello stop sta nel calo degli ordini per Alfa Romeo Giulia e Stelvio e anche per Maserati Grecale. Con questo ulteriore blocco della produzione, lo stabilimento di Cassino ha operato soltanto per 61 giorni dall’inizio dell’anno, su un totale di 111 giornate lavorative teoriche.

Le restanti 50 giornate sono state caratterizzate da fermi produttivi, causati quasi sempre dalla medesima problematica. Anche nel secondo semestre del 2024, tra il 30 luglio e la metà di settembre, lo stop è proseguito per altri 50 giorni, tra chiusura estiva e utilizzo di ammortizzatori sociali. Per cercare di cambiare direzione e rilanciare l’attività, ricordiamo che i dirigenti di Alfa Romeo hanno deciso di introdurre una motorizzazione ibrida sulle future generazioni di Alfa Romeo Stelvio e Giulia, che sono già praticamente pronti nella loro configurazione elettrica, in modo da ampliare le opportunità commerciali e produttive. Questo però sta provocando dei forti ritardi con il debutto di Stelvio previsto inizialmente nel 2025 che invece probabilmente avverrà non prima del 2027.

Lo stabilimento di Cassino in questo momento ha poco meno di 2.500 dipendenti e si lavora su un turno a differenza di quanto avveniva in passato quando invece i turni erano tre. Infine segnaliamo che tra la fine di luglio e la prima metà di agosto nella fabbrica sita a Piedimonte San Germano è attesa la visita del nuovo amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa impegnato attualmente in un tour mondiale negli stabilimenti del gruppo.