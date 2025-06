Fiat Fastback migliora design, comfort e tecnologia nella gamma 2026

Primo SUV Coupé di Fiat, la Fiat Fastback coniuga il meglio in termini di design, prestazioni, spazio, tecnologia e sicurezza. Un successo in Brasile sin dal suo lancio nel 2022, il modello è stato sviluppato appositamente per il Brasile e lo scorso anno, insieme alla Pulse, ha contribuito ad ampliare l’accesso alla tecnologia ibrida a un maggior numero di brasiliani. Ora, il modello ha subito modifiche ed è ancora più sofisticato nella gamma 2026.

Fiat Fastback 2026 ha ricevuto un nuovo design per rimanere all’avanguardia del segmento

Fiat Fastback mantiene la versatilità della sua gamma, che comprende diverse motorizzazioni con Turbo 200, Turbo 200 Hybrid e Turbo 270, che inoltre equipaggiano la nuova Fastback Abarth con una taratura specifica per il massimo delle prestazioni e della sportività. Il design, uno dei punti di forza della Fastback, è stato migliorato. Con un nuovo frontale, il modello guadagna una griglia esclusiva e ridisegnata con linee più dritte e precise, oltre a elementi verticali che rendono la vettura ancora più imponente, ricevendo anche una nuova finitura nero lucido sulle prese d’aria anteriori.

“La Fastback ha rivoluzionato questo segmento e, con un design dirompente, ha creato un trend per i nuovi SUV Coupé in Brasile. Con i cambiamenti, il modello continuerà a offrire un design unico, spazio e comfort, tanta tecnologia e una gamma versatile di motori, comprese le versioni ibride che consentono l’accesso a una più ampia gamma di consumatori, riscuotendo un successo di vendite e rendendo Fiat leader in questa categoria”, commenta Federico Battaglia, vicepresidente del marchio Fiat per il Sud America.

Disponibile sulle versioni Impetus T200 Hybrid e T270 Limited Edition, il pacchetto Sunroof aggiunge un tetto panoramico, fendinebbia a LED e illuminazione sull’aletta parasole, esaltando il design e la raffinatezza del modello. Con questo optional, sulla versione Impetus le modanature inferiori sono disponibili nella stessa tinta della carrozzeria.

Per offrire maggiore comfort e praticità, il pacchetto aggiunge anche sedili di guida regolabili elettricamente alla versione Limited. Per migliorare la sicurezza, in entrambe le versioni il cliente può anche aggiungere il monitoraggio degli angoli ciechi, una tecnologia che, oltre a emettere un avviso acustico e visivo nello specchietto retrovisore, previene anche i tamponamenti identificando gli ostacoli durante la retromarcia, oltre a Connect////Me, la piattaforma di servizi per veicoli connessi del marchio che offre funzionalità e migliora l’esperienza di guida.

La versione Impetus T200 Hybrid presenta finiture esterne oscurate e nuovi cerchi in lega da 18″. La Limited Edition T270 presenta finiture esterne cromate e cerchi diamantati. Il nuovo paraurti posteriore, optional sulla Impetus, è di serie sulla Limited Edition.

Le modifiche alla versione Audace T200 Hybrid includono un nuovo pannello porta anteriore in tessuto e cerchi da 17″ diamantati, in linea con la finitura esterna cromata di questa versione. Come optional, il modello offre Fiat Connect////Me. Nell’allestimento base Turbo 200, il pacchetto Smart Drive differenzia la versione con finitura nero lucido sugli specchietti retrovisori, maniglie esterne delle porte in tinta carrozzeria, caricabatterie a induzione, telecamera posteriore, accesso senza chiave e avviamento a distanza.

Uno dei punti di forza della Fastback, il bagagliaio da 600 litri, il più grande della sua categoria, continua a essere il differenziale e l’eccellente altezza da terra. La Fastback offre anche un elevato livello di sicurezza e tecnologia con il pacchetto ADAS (sistemi avanzati di assistenza alla guida) a partire dalla versione Audace, che include frenata automatica di emergenza, assistenza al mantenimento di corsia e accensione/spegnimento dei fari, oltre al caricabatterie a induzione, al quadro strumenti completamente digitale e al sistema multimediale con schermo fino a 10,1 pollici e connettività wireless Apple CarPlay e Android Auto.

Nella linea 2026, i colori Fastback sono: Vulcano Black, Banchisa White, Bari Silver, Strato Gray, Silverstone Grey e Amalfi Blue (esclusivi delle versioni ibride). Con un’enorme schiera di fan in tutto il mondo, Abarth conquista il cuore dei consumatori brasiliani a ogni lancio nel Paese, rivoluzionando il mercato con SUV che offrono regolazioni su misura per una guida provocatoria ed equipaggiamenti esclusivi, il vero segreto del successo tra una schiera di appassionati.

Nel model year 2026, la Fiat Fastback Abarth presenta un nuovo design, che la rende più moderna, imponente, confortevole ed esclusiva. Con un frontale ridisegnato, il nuovo paraurti presenta linee più pronunciate e incisive. Anche la griglia anteriore superiore in nero lucido e rosso, con linee dritte, verticali e accentuate, è nuova e rafforza il look aggressivo del modello con un nuovo fendinebbia a LED.

Il nuovo logo con la scritta Abarth in tonalità scura occupa ora il centro della griglia, in linea con lo standard globale del marchio, e presenta anche il dettaglio dello scorpione nell’angolo inferiore destro. La griglia inferiore è stata ridisegnata, seguendo le stesse linee rette del nuovo frontale, in combinazione con le prese d’aria laterali con finitura rossa. I nuovi esclusivi cerchi da 18” con finitura nero lucido e canale cavo completano il look esterno.

Per i nuovi interni, il nuovo tetto panoramico con apertura elettrica a tendina aggiunge un tocco di raffinatezza ed esclusività, abbinato a finiture di pregio in tonalità scure e a un nuovo pannello porta in vinile. I nuovi sedili sono stati ridisegnati con il logo Abarth ricamato, il disegno dello scorpione e cuciture rosse. Per un comfort ottimale, i sedili presentano una forma anatomica a conchiglia per una guida sportiva, e includono la regolazione elettrica del sedile del conducente.

Dotata del potente motore T270, la Fiat Fastback Abarth continua ad avere 185 CV e 270 Nm di coppia, oltre a una taratura esclusiva che punta al massimo delle prestazioni, abbinata al cambio automatico a sei rapporti. Questo allestimento rende la Fastback il SUV più veloce in Brasile tra i suoi diretti concorrenti, in grado di raggiungere i 100 km/h in 7,6 secondi e una velocità massima di 220 km/h (a etanolo).

Queste prestazioni sono modulabili con le modalità di guida Sport, che punta su sportività e comfort, Manual, per una maggiore versatilità e controllo, e Poison, esclusiva del marchio, dalla risposta pronta e scattante e tanto divertimento, che garantisce una mappatura speciale dell’acceleratore con cui è possibile raggiungere la stessa velocità nel 60% del tempo rispetto alla modalità Sport.

La Fastback Abarth continua a offrire alta tecnologia e sicurezza, dotata di sistemi ADAS (Advanced Driving Assistance Systems) che includono: accensione automatica dei fari, avviso di superamento involontario della corsia, frenata automatica di emergenza e monitoraggio dell’angolo cieco. Il SUV dispone inoltre di 4 airbag a sei zone di protezione, anteriori e laterali per torace e testa per guidatore e passeggeri, oltre a un freno di stazionamento elettronico e automatico con funzione Auto Hold.

Il rinomato sistema multimediale da 10,1 pollici di Fiat Fastback è dotato di Connect////Me, una piattaforma di servizi connessi con oltre 30 funzioni e ampia connettività, di serie. Tra gli altri equipaggiamenti tecnologici, comfort e praticità figurano: caricabatterie a induzione con ventilazione, cluster full digital da 7″ specifico Abarth con informazioni come pressione turbo, forza G e potenza sul display principale, climatizzatore automatico digitale, fari e luci posteriori full LED, fari con accensione automatica, sensore pioggia con attivazione automatica dei tergicristalli, Keyless Entry’n Go e avviamento a distanza. L’Abarth Fastback è disponibile nei colori Bianco Banchisa, Grigio Strato, Nero Vulcano e Rosso Montecarlo. Il tetto è nero per tutte le opzioni.