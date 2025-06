Alfa Romeo: una nuova Alfetta tra Junior e Tonale non sarebbe male

Da qualche tempo si vocifera che Alfa Romeo in futuro potrebbe decidere di arricchire la sua gamma aggiungendo un nuovo modello che si andrebbe a collocare tra Junior e Tonale nella sua gamma. Del resto tra i 417 cm della Junior e i 452 cm della Tonale c’è una bella distanza e dunque ipotizzare che il biscione possa decidere di colmare questa lacuna con una vettura intorno ai 430 cm non sembra essere un’idea tanto assurda o addirittura una eresia. Qualcuno ipotizza che si possa trattare di una nuova Alfetta.

La nuova Alfetta è il modello giusto da collocare tra Junioe e Tonale nella gamma di Alfa Romeo?

Già in passato si era parlato di una nuova Alfetta ed erano trapelate alcune immagini render che ipotizzavano come poteva essere lo stile di questa futura auto di Alfa Romeo come quello che vi mostriamo in questo nostro articolo. Ovviamente sono immagini del tutto ipotetiche in quanto al momento non si sa come sarebbe questa vettura ammesso e non concesso che le voci si tramutassero in qualcosa di più concreto.

Così ad occhio possiamo dire che difficilmente si tratterà di una berlina classica dato che più volte la casa milanese attraverso i suoi dirigenti ha fatto sapere che per questo tipo di vettura sul mercato c’è sempre meno spazio. Tuttavia si potrebbe trattare di una via di mezzo tra una berlina e un crossover, una sorta di fastback come vengono definite oggi queste auto, quindi una soluzione ancora più sportiva rispetto a Junior e Tonale che nel frattempo nel 2027 o nel 2028 dovrebbe ricevere una nuova generazione.

In parole povere si tratterebbe di una sorta di versione più compatta della nuova Alfa Romeo Giulia che dovrebbe arrivare nel 2026 e che come sappiamo non sarà più una classica berlina ma diventerà anche lei una fastback. Quindi anche in questo caso non si tratterà di un crossover ma di una vettura che non rientrando in questa categoria avrà delle caratteristiche in comune.

Per quanto riguarda la piattaforma che verrebbe utilizzata per una nuova Alfetta da Alfa Romeo ipotizziamo la STLA Small che come sappiamo in Italia sarà impiegata dallo stabilimento Stellantis di Pomigliano per due futuri modelli. Ed ecco allora che anche le voci che vorrebbero la produzione di un futuro modello di Alfa Romeo in quella fabbrica iniziano ad avere senso.

Se le cose andranno così non lo sapremo subito ma è probabile che quando il nuovo CEO di Stellantis Antonio Filosa svelerà il nuovo piano industriale di Stellantis avremo le idee più chiare sul futuro di Alfa Romeo e forse capiremo se ci sarà davvero spazio nei prossimi anni nella gamma della casa automobilistica milanese anche per una nuova Alfetta.