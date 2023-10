Nuove Lancia Gamma e Opel Manta: le gemelle diverse saranno prodotte a Melfi dal 2026

Nuova Lancia Gamma e nuova Opel Manta saranno due delle cinque auto che saranno prodotte da Stellantis presso lo stabilimento di Melfi nei prossimi anni. Il loro debutto dovrebbe avvenire esattamente nel 2026. Questo almeno secondo quanto dichiarato dai rappresentanti dei sindacati che hanno partecipato ieri all’incontro con i rappresentanti dell’azienda che hanno delineato il cronoprogramma dello stabilimento per quanto concerne i prossimi anni. Ricordiamo che oltre a queste due auto saranno prodotte in quella fabbrica anche due modelli nuovi di DS Automobiles e l’erede di Jeep Compass.

Ecco cosa sappiamo delle nuove Lancia Gamma e Opel Manta

Nuova Lancia Gamma e nuova Opel Manta come già anticipato in passato saranno due auto che avranno molte cose in comune. Infatti si dice che le due auto condivideranno non solo la stessa piattaforma e la stessa gamma di motori ma a quanto pare avranno anche molte cose in comune per quello che concerne il design. Si tratterà di due auto difficili da inquadrare nelle attuali categorie in cui è diviso il mercato auto. Infatti non si tratterà di veri e propri crossover ma nemmeno di berline. Insomma si prospetta qualcosa di simile a quanto avvenuto in casa Citroen con la C5 X o con la Peugeot 408.

Ovviamente nuova Lancia Gamma e nuova Opel Manta manterranno delle differenze evidenti tra di loro. La nuova Gamma infatti avrà tutti gli elementi di design che abbiamo visto con la concept Lancia Pu+Ra HPE e ovviamente non mancherà il family feeling con la nuova Lancia Ypsilon che sarà svelata nel corso della prima metà del prossimo anno. Per quanto riguarda invece la nuova Opel Manta l’auto non avrà nulla a che vedere con la sua celebre antenata ma avrà molto in comune con la recente concept car Opel Experimental che ha fornito una sorta di anticipazione di quello che sarà lo stile di questo veicolo quando finalmente sarà svelato.