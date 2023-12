Nuova Fiat Uno ritorna sul mercato nel 2024?

Nuova Fiat Uno potrebbe ritornare in commercio. L’indiscrezione arriva direttamente dal Sud America dove si dice che si chiamerà proprio così la vettura che qui da noi prenderà il nome di nuova Fiat Panda. Questa vettura che in Europa sarà svelata nel mese di luglio del prossimo anno sarà una vettura globale che verrà venduta in molti mercati di almeno tre continenti. Tra questi anche il Sud America dove Fiat ha un agrande tradizione e dove attualmente è leader di mercato da ben tre anni.

La nuova Fiat Panda in America latina si potrebbe chiamare nuova Fiat Uno

Si dice che la nuova Fiat Uno dunque sarà la versione sudamericana della nuova Fiat Panda che da noi invece sarà prodotta a Kragujevac in Serbia. Inizialmente si pensava che questa auto in Sud America si potesse chiamare nuova Fiat Argo ma le ultime indiscrezioni sembrano propendere per questa altra ipotesi.

Già in passato si era parlato per la verità di una nuova Fiat Uno. Inizialmente si pensava che anche in Europa potesse essere questo il nome scelto per il futuro crossover di segmento B lungo 4 metri che sarà svelato l’anno prossimo. Ma a quanto pare alla fine è stato scelto il nome di nuova Panda. In Brasile e nel resto dell’America Latina però questa auto si chiamerà Uno un nome che da quelle parti è estremamente popolare e che già in passato è stato utilizzato per una vettura che aveva uno stile molto simile a quello della Panda europea.

E’ probabile che maggiori dettagli su questo modello arriveranno già nei primi mesi del 2024. Forse a quel punto sapremo se davvero la nuova Panda si chiamerà così in America Latina. Ricordiamo che la nuova Fiat Uno sarà prodotta in Brasile presso lo stabilimento di Betim da Stellantis. Vedremo dunque che novità arriveranno. Ricordiamo infine che la vettura sarà la prima auto elettrica low cost di Fiat e sar prodotta su piattaforma Smart Car.