Nuova Fiat Argo sarà basata su Citroën C3 e avrà “attitudine” da SUV

La nuova Fiat Argo, intesa come futura generazione della hatchback che la casa italiana vende in America Latina, fa parlare di nuovo di se. Infatti secondo recenti indiscrezioni di stampa, questa auto quando arriverà sul mercato sarà molto diversa dal modello attuale. Si dice infatti che Stellantis vuole unificare le proprie piattaforme e utilizzare la CMP nella seconda generazione di Argo.

La nuova Fiat Argo avrà attitudine da SUV e stile vicino a quello della nuova C3

In questo modo la nuova Fiat Argo avrà la stessa piattaforma della Citroen C3 e cioè una versione semplificata della CMP e rivolta ai mercati emergenti. Questa piattaforma non sarà solo la base della vettura francese ma verrà utilizzata per molte auto che Stellantis lancerà in futuro in America Latina. L’estetica di un SUV, descritta da Citroën come “SUV attitude”, sarà presente nella futura generazione del modello di Fiat.

Questo dovrebbe significare che la nuova Fiat Argo sarà una versione modificata della nuova Fiat Panda che come sappiamo avrà molto in comune con la futura C3 e sarà prodotta in Serbia da Stellantis. Come prevedibile, in Europa la berlina utilizzerà la piattaforma CMP “completa”, senza le semplificazioni e sarà esclusivamente elettrica. In America latina la motorizzazione sarà composta da motori a combustione, probabilmente i Firefly, oltre a una opzione ibrida ancora sconosciuta.

Per quanto riguarda l’anno di debutto della futura generazione, si parla del 2026. Dunque questa auto arriverà circa 2 anni dopo il lancio della nuova Fiat Panda in Europa che come sappiamo è fissato per la metà del 2024. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questo atteso modello di Fiat che continuerà ad avere un ruolo importante nella gamma della principale casa automobilistica italiana in America Latina.

