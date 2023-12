Nuove Fiat Panda: ecco le prime foto spia

Nuova Fiat Panda sarà presto una realtà. Il suo debutto è previsto intorno alla metà del prossimo anno ma siamo sicuri che già in primavera possano trapelare le prime immagini definitive o quasi del modello. Come sappiamo la vettura sarà molto diversa dalla generazione attuale e questo naturalmente suscita grande curiosità tra gli appassionati e anche tra gli addetti ai lavori.

Prime foto spia della nuova Fiat Panda: ecco come si presenta il prototipo camuffato della futura generazione del modello

Oggi vi segnaliamo che nelle scorse ore sui social sono apparse le prime immagini spia del prototipo camuffato della nuova Fiat Panda. Queste sono state pubblicate da Walter Vayr di Gabetz Spy Unit. Le immagini mostrano un esemplare del modello con le consuete pellicole protettive che nascondono parzialmente la sua carrozzeria impendendo di vedere come sarà il suo design in maniera chiara. Si dovrebbe comunque trattare di uno dei primi esemplari con carrozzeria modificata della e-C3. Appare però evidente che questa auto, il cui debutto dovrebbe avvenire a luglio del 2024, sia completamente diversa dal modello attuale.

Nuova Fiat Panda infatti sarà un crossover con una lunghezza di circa 4 metri. La vettura dovrebbe avere forme piuttosto squadrate che ricorderanno quelle della concept car Fiat Centoventi che la casa italiana ha mostrato per la prima volta nel 2019 in occasione del Salone dell’auto di Ginevra. La vettura nascerà su piattaforma Smart car e sarà una dei primi veicoli elettrici a basso costo offerti da Stellantis nel nostro continente. Si dice infatti che questa auto avrà una versione elettrica da circa 23 mila euro e una ancora più economica che potrebbe partire da meno di 20 mila euro al netto di incentivi statali.

La nuova Fiat Panda avrà anche una versione elettrificata che sarà la entry level della gamma con un prezzo inferiore ai 15 mila euro. Di questa auto sappiamo che sarà una vettura semplice ed essenziale che riprenderà lo spirito della prima generazione di Panda quella degli anni ’80. L’auto sarà in parte ispirata anche alla recente Citroen e-C3 con cui convididerà molte cose. Infine ricordiamo che di questa auto che sarà prodotta in Serbia, Marocco e Brasile ma non in Italia, si dice possa dare origine ad una nuova famiglia di auto in contrapposizione con quella di 500 da cui dovrebbe derivare anche la nuova Fiat Multipla, un’auto che vedremo nel corso del 2025. Nelle prossime settimane sono attese ulteriori novità.