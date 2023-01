Ferrari 488 GTB: show per la gioia dei gommisti | Video

Show a ruote fumanti per una Ferrari 488 GTB bianca, leggermente modificata rispetto al modello standard. I donut e le altre funamboliche manovre sono state filmate, per un video di YouTube diventato presto virale. Teatro delle riprese un’area di parcheggio, apparentemente deserta. Superfluo dire che comportamenti del genere non vanno imitati. Per dar prova delle capacità personali di guida ci sono altri contesti, più appropriati e sicuri. Sulle strade aperte al traffico o in altri ambiti accessibili dal pubblico, si è irresponsabili a fare delle cose del genere. Immagino che il protagonista delle riprese abbia usato tutte le cautele, magari riservando esclusivamente per sé gli spazi destinati allo spettacolo.

Nel caso specifico, lo strumento per incidere dei disegni sul nastro d’asfalto, con l’inchiostro delle gomme, è stata una Ferrari 488 GTB. Si tratta di una splendida granturismo della scuola italiana che, per qualche anno, ha rappresentato il punto di riferimento nel suo segmento di mercato. Questa berlinetta, perfettamente inserita nella gloriosa tradizione del “cavallino rampante“, è stata prodotta dal 2015 al 2019. Nata per sostituire la 458 Italia, ha poi ha lasciato il posto alla F8 Tributo e alla successiva 296 GTB. Della famiglia, resta una delle espressioni più belle, soprattutto nello specchio di coda, dove guadagna il primato in termini di fascino e di presenza scenica.

Caratteristiche della Ferrari 488 GTB

La Ferrari 488 GTB racconta nella sigla la sua cilindrata unitaria e la natura di Gran Turismo Berlinetta. Il suo vigore energetico giunge da un motore V8 biturbo da 3.9 litri, che eroga una potenza massima di 670 cavalli a 8000 giri al minuto, con un picco di coppia di 760 Nm a 3000 giri al minuto. Il tutto su un peso a secco di 1370 chilogrammi. Ne deriva un quadro prestazionale di altissimo livello. Le cifre non bastano a raccontarlo, ma sono sufficientemente esplicative: accelerazione da 0 a 100 km/h in 3.0 secondi, da 0 a 200 km/h in 8.3 secondi, velocità massima di 330 km/h.

Qui siamo a un livello nettamente superiore rispetto alla 458 Italia, ma le sonorità meccaniche di quest’ultima sono, senz’altro, più magiche e coinvolgenti. Anche il profilo laterale della V8 precedente è più gradevole e pulito, per l’assenza delle vistose prese d’aria laterali della 488 GTB, rese necessarie dal motore sovralimentato, ma questa si rifà nel frontale, più riuscito che sull’altra “rossa“. Ora, però, è giunto il momento di guardare il video, che ha un suo fascino, specie per i gommisti…