Un famoso attore di Hollywood si è schiantato con la sua Ferrari 812 Superfast contro una Kia

La star di Hollywood Michael B. Jordan è rimasto coinvolto in un incidente stradale in cui ha urtato con la sua Ferrari 812 Superfast una Kia Niro che era parcheggiata. L’incidente è avvenuto sabato sera, 2 dicembre, a Los Angeles, in California. La Ferrari 812 Superfast ha colpito con violenza la Kia Niro, spostandola di diversi metri. La super car della casa automobilistica del cavallino rampante ha subito gravi danni alla ruota anteriore destra e ad altre parti di quella zona della macchina, oltre a perdere vari liquidi sulla strada. La Kia ha riportato anche lei danni consistenti. Per fortuna non ci sono state vittime.

La situazione è diventata ancora più insolita quando si è saputo chi guidava la Ferrari. Era l’attore di Hollywood Michael B. Jordan, famoso, tra gli altri, per il ruolo nel film Creed. Non si conosce il motivo dell’incidente, ma si sa che Jordan non ha fatto il test dell’alcol perché non mostrava segni di ubriachezza.

La Ferrari 812 Superfast è una delle auto più rapide in circolazione. Monta un propulsore V12 da 6,5 litri che le permette di erogare una potenza di 799 cavalli e una coppia massima di 717 Newton metri. Impiega solo 2,9 secondi per passare da 0 a 100 chilometri orari, mentre la sua velocità massima è di 340 chilometri orari.

Michael B. Jordan ha avuto la fortuna di non riportare ferite nell’incidente, ma dovrà comunque – tramite la sua assicurazione – risarcire i danni provocati. Una piccola soddisfazione, se così si può dire, per il proprietario della Kia che è stata colpita dall’attore, che probabilmente è rimasto sbalordito quando ha saputo cosa era successo, sia per le modalità dell’incidente sia per il responsabile dello stesso. Anche questo incidente dimostra che nel guidare una super car come la Ferrari 812 Superfast bisogna prestare la massima attenzione e che sicuramente non è facile per tutti mettersi alla guida di auto tanto potenti.