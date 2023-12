Nuova Lancia K: c’è chi la immagina così

Nuova Lancia K è un render di un ipotetico futuro modello della casa automobilistica italiana che al momento comunque non trova riscontro nella realtà dei fatti. Infatti ora come ora sono tre le auto confermate per il rilancio del brand in Europa. Oltre alla nuova Ypsilon che sta per arrivare con il debutto fissato a febbraio 2024, nel 2026 e nel 2028 ci sarà spazio per le nuove Lancia Gamma e Lancia Delta. Non ci sono altre auto previste in questo momento nel futuro di Lancia.

Nuova Lancia K: in un render l’ipotetica vettura viene immaginata in questa maniera

Tuttavia se le cose dovessero andare bene e il rilancio del marchio che Stellantis considera uno dei suoi brand premium sarà stato avviato, allora ipotizzare che dopo il 2028 possano arrivare altre auto sembra legittimo. Tra queste ci potrebbe essere spazio per una nuova Lancia K come quella disegnata dal creatore digitale indipendente di Foggia Salvatore Lepore. Anche questo render ipotizza un frontale molto simile nello stile a quello della concept car Lancia Pu+Ra HPE mostrata ad aprile alla Milano Design Week e che ritroveremo in tutte le future auto della casa piemontese come dimostrato anche dal recente teaser della nuova Lancia Ypsilon pubblicato da Stellantis un paio di giorni fa.

Nuova Lancia K ovviamente è solo un’ipotesi di un designer indipendente ma che ci sia la possibilità che un qualcosa di simile possa effettivamente arrivare in futuro non sembra da escludere. Come dicevamo poc’anzi molto dipenderà da come andranno le cose per Lancia dai prossimi anni e da quelle che saranno le decisioni del gruppo Stellantis a proposito del futuro di questo storico marchio italiano che fino a qualche tempo fa sembrava ormai giunto alla fine dei suoi giorni e che invece adesso sembra godere di un lungo e luminoso futuro.