Nuova Lancia Ypsilon: svelata la seconda immagine teaser

È stata presentata oggi la seconda immagine della nuova Lancia Ypsilon, che sarà presentata il prossimo febbraio a Milano. L’immagine mostra il frontale della vettura, caratterizzato dalla rivisitazione della storica calandra, ora proiettata nel futuro da tre raggi di luce che abbracciano idealmente il logo Lancia.

Seconda immagine teaser ufficiale per la nuova Lancia Ypsilon

“Oggi, con la seconda immagine, presentiamo il frontale della Nuova Lancia Ypsilon, che presenta una reinterpretazione della storica calandra, il calice, proiettata nel futuro attraverso tre raggi di luce, rendendola iconica, memorabile e visibile da lontano. A proposito del ‘calice’ si trova la scritta Lancia per una doppia firma ‘calice-lettering’; che segnerà il frontale dei tre nuovi modelli del brand: un ‘calice di luce’ “che abbraccia virtualmente il marchio e identifica con chiarezza l’identità Lancia, guidandola verso la mobilità elettrica”, ha dichiarato Luca Napolitano, Amministratore Delegato del marchio Lancia.

Il frontale della vettura è protagonista nella seconda immagine e, come già anticipato con Lancia Pu+Ra HPE, mostra l’iconico calice Lancia, parte della tradizione del marchio e ora reinterpretato in chiave moderna, proiettandolo nel futuro. attraverso tre fasci di luce LED, rendendolo iconico, memorabile e riconoscibile da lontano. sia di giorno che di notte.

Il calice abbraccia idealmente le nuove lettere Lancia, realizzate in acciaio inox satinato e caratterizzate dall’originale carattere ispirato al mondo della moda, “signing” la nuova era elettrica del brand per renderlo desiderabile e sempre contemporaneo. La parte anteriore, ispirata alla Lancia Beta Montecarlo, sarà nera lucida per evidenziare meglio il nuovo lettering Lancia, proprio come sulla Lancia Pu+Ra HPE Concept.

La presentazione del modello è prevista per febbraio 2024, attraverso l’esclusiva nuova Lancia Ypsilon Cassina Limited Edition. Dotato di motore 100% elettrico, disponibile in 1906 unità numerate e certificate, il modello rappresenta il primo passo concreto nel percorso di rinascimento del marchio, con una strategia di elettrificazione chiara e ambiziosa che sta avanzando a passi da gigante, in linea con il piano strategico di Stellantis e supportato da Free2move Charge in un ecosistema di ricarica integrato a 360°. Il viaggio delle prossime settimane rivelerà una serie di ulteriori dettagli sulla Lancia Ypsilon in vista dell’evento principale.