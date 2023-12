Le novità Opel per il 2023: 15 modelli elettrificati sono già disponibili

Opel è elettrica. Il 2023 rappresenta quindi un anno davvero speciale: già oggi sono disponibili ben 15 modelli della casa tedesca che sono elettrificati. La nuova Corsa Electric è stata lanciata negli ultimi mesi, così come la nuova Astra Electric e la nuova Astra Sports Tourer Electric , una delle prime station wagon completamente elettriche di sempre. Altrettanto elettrizzante è stata la presenza di Opel all’IAA Mobility di Monaco di Baviera a settembre. Il pezzo forte: la visionaria Opel Experimental : molto più di un concept car. Con esso, Opel ha fornito e continua a fornire spunti sul futuro del marchio e sui modelli futuri. Uno studio che ha entusiasmato esperti e pubblico.

Sono già 15 nel 2023 i modelli Opel elettrificati

Opel suscita emozioni ed emozioni anche con la terza stagione della prima coppa di rally monomarca elettrica al mondo, l’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe” , che si è aggiudicata il Premio Sostenibilità DMSB 2023 . Al via ci sarà anche un veicolo da rally molto speciale: la Opel Corsa Rally Electric progettata da Elisa Klinkenberg . L’auto d’arte è unica quanto la Rocks e-XTREME , che è estrema sotto ogni aspetto e suscita scalpore ovunque appaia. Anche i veicoli commerciali Opel sono grandi e, soprattutto, elettrici, come dimostra la presentazione delle nuove edizioni di Combo, Vivaro e Movano. E questo chiaro programma continuerà nel 2024, quando Opel celebrerà “125 anni di costruzione automobilistica” – includendo caratteristiche elettrificate completamente nuove.

I modelli del sottomarca Opel GSe possono essere ordinati dall’inizio dell’anno. Un inizio su misura, perché GSe sta per “Grand Sport electric” . Le varianti di punta Astra GSe , Astra Sports Tourer GSe e Grandland GSe sono dotate di uno speciale telaio con tecnologia KONI-FSD e, come ibridi plug-in top elettrificati, offrono una potenza di sistema estremamente potente fino a 221 kW/300 CV e 520 Newton metri di coppia Performance (consumo di carburante secondo WLTP: 1,3-1,2 l/100 km, emissioni di CO 2 30-27 g/km). Grazie a questa combinazione unica, i conducenti e i passeggeri dei modelli GSe di Opel sono altamente dinamici e allo stesso tempo responsabili. A questo si aggiunge un design che elettrizza. E all’interno, specifici sedili GSe Performance integrano il pilota e il copilota nel veicolo.

Una seduta rilassata e confortevole non è riservata solo ai conducenti e ai passeggeri dei modelli di punta: questa è una tradizione in molti veicoli Opel che dura ormai da 20 anni. Dal 2003, i clienti Opel beneficiano di sedili ergonomici e particolarmente confortevoli per la schiena, certificati dalla Healthy Back Campaign (AGR).

Combinare tradizione e innovazione e condurre così il marchio verso un futuro elettrico: Opel ha mostrato cosa significa all’IAA Mobility di quest’anno a Monaco. Con due presenze sostenibili sotto ogni aspetto – al Summit IAA e all’Open Space nel centro della città – e tre anteprime mondiali, Opel ha entusiasmato sia gli operatori del settore che il grande pubblico.

L’innovativo concept car Opel Experimental è più di una visione per il marchio: offre una visione chiara del futuro di Opel. Perché Experimental rappresenta tutto ciò che definisce la casa tedesca e i pilastri centrali del marchio “Greenovation”, “Detox” e “Modern German”. È completamente elettrico e quindi riduce l’impronta di CO 2. È progettato in modo audace e chiaro e si concentra sull’essenziale. E colpisce per le sue proporzioni impressionanti, le soluzioni aerodinamiche intelligenti, l’uso altamente efficiente dello spazio e la tecnologia di illuminazione all’avanguardia, inclusa la nuova Opel Lightning , illuminata per la prima volta. Il logo ridisegnato esprime anche l’era della mobilità elettrica progressiva della casa tedesca.

Opel ha aperto il portafoglio ordini per la nuova Astra Electric all’inizio dell’estate, mentre la nuova Astra Sports Tourer Electric ha fatto la sua grande apparizione all’IAA Mobility a settembre. Lì, il pioniere dell’elettrico, una delle prime station wagon completamente elettriche di sempre, ha impressionato non solo per il suo design audace e chiaro, tanto spazio e comfort, ma soprattutto per le sue prestazioni responsabili. Il motore elettrico eroga 115 kW/156 CV e una potente coppia massima di 270 Newton metri. E mentre molte altre auto elettriche sono limitate a 150 km/h o 160 km/h, la nuova Astra Sports Tourer Electric può raggiungere una velocità massima di 170 km/h. La cosa migliore: la nuova station wagon elettrica con flash poteva essere ordinata anche in occasione dell’anteprima mondiale.

Opel si avvia verso il prossimo anno dal punto di vista elettrico, emotivo e internazionale. L’attenzione si concentrerà su tre traguardi importanti: nel 2024, Opel festeggerà “125 anni di produzione automobilistica” . Nel 2024, la casa tedesca offrirà almeno un modello puramente elettrico in ogni serie. Nel 2024, anche il successore della Crossland e la Grandland, anch’essa completamente ridisegnata, verranno lanciati in modalità esclusivamente elettrica e colmeranno le ultime lacune nell’e-portfolio del marchio tedesco. Opel continua quindi a guidare costantemente il cambiamento verso la mobilità elettrica. La nuova Grandland sarà costruita nello stabilimento di Eisenach in Turingia, nel quale Stellantis sta investendo più di 130 milioni di euro appositamente per questo scopo.